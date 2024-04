My Češi se umíme radovat z mála, ale komunismus nás nenaučil dávat, říká šéfka českého muzea v USA

Cecília Rokusek pyšně říká, že se narodila v Táboře, což jí vzhledem k její vynikající češtině každý bez problémů uvěří. „Ale já myslím ten americký v Jižní Dakotě, no prostě Tejbr, jak my říkáme!“ dodá pobaveně. Před pěti lety se ujala vedení Národního českého a slovenského muzea a knihovny v Iowě a jediné, čeho lituje, je to, že už se toho nedožili její čeští rodiče. „Byli by moc pyšní!“ říká v rozhovoru.