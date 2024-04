Vývoj bojů (777. den): V Rusku se mluví o mobilizaci dalších 300 tisíc vojáků, kteří by mohli zaútočit na Charkov

Ukrajinský parlament schválil dlouho očekávané změny v mobilizaci.

O nové vlně mobilizace 300 tisíc vojáků se začíná mluvit i v Rusku.

Ruský portál napsal, že by Rusové mohli s novými vojáky zaútočit na Charkov.

Rusové opět útočili na ukrajinské elektrárny, u Kyjeva jednu zcela zničili.

Ukrajinci znovu získali část vesnice Pervomajske. Proč je důležitá?

Mapa dne: Pokles dodávek plynu z Ruska do Evropy.

Videa dne: Ruské Su-25 u Časiv Jaru; ukrajinská houfnice se úspěšně skryla před dronem.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 10. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

O tom, jak se bude vyvíjet válka v tomto, případně i příštím roce, se v těchto týdnech rozhoduje i mimo frontu. Obě strany potřebují nové jednotky, které nahradí zabité, zraněné, ale i unavené vojáky, z nichž mnozí bojují už 26 měsíců.

Citlivé téma se pohnulo na Ukrajině. Začátkem dubna ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal novelu zákona, která snižuje minimální věk lidí, které je možné mobilizovat, z 27 na 25 let. Potvrdil také vznik digitálního registru odvedenců.

Ukrajinští poslanci ve čtvrtek přijali další změny v zákoně o mobilizaci, které ukrajinská armáda potřebuje, aby mohla navýšit počet vojáků. Obsahuje věci, jež mají lidi motivovat k obraně vlasti v dobrém i špatném. Například si mobilizovaní budou moci vybrat, v jaké jednotce chtějí sloužit, stát jim pomůže i s hypotékami.

Zákon ale na druhé straně zpřísnil tresty za vyhýbání se mobilizaci, nově bude možné takovému člověku zabavit řidičský průkaz. Prověří i invalidy, zda se někteří z nich službě nevyhnuli úplatky.

Naverbovat bude možné i lidi, kteří si momentálně odpykávají trest ve vězení. Odsouzené budou moci podmíněně propustit výměnou za službu v armádě. Ukrajinci tak do jisté míry kopírují verbování ve věznicích, se kterým začali vagnerovci a které později zavedlo i ruské ministerstvo obrany.

Je zde ale jistý rozdíl. Týkat by se to na Ukrajině nemělo lidí odsouzených za zločiny proti národní bezpečnosti, vrahů, kteří cíleně zabili dva a více lidí, nebo sexuálních násilníků. V Rusku bylo několik případů, kdy v armádě sloužili i sérioví vrazi nebo kanibalové, kteří se po odsloužení půlroku na frontě vrátili domů, kde páchali další zločiny.

Z ukrajinské novely prozatím vypadla stať o demobilizaci (údajně po žádosti hlavního velitele armády, generála Olexandra Syrského) po odsloužení tří let, na kterou čekají mnozí bojovníci, nebo také změna systému rotací, které by unaveným vojákům daly více volna. Schválena má být později.

V prosinci prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ukrajinské ozbrojené síly potřebují 450 000 až 500 000 nových mužů. Později generál Syrskyj uvedl, že toto číslo bude „podstatně nižší“. V každém případě mají Ukrajinci problém naverbovat nové lidi. Ti, kteří bojovat chtěli, už v armádě jsou.

O nové mobilizaci se ale začíná mluvit i v Rusku. Zelenskyj řekl, že Rusové chtějí do června získat 300 tisíc nových kontraktorů, tedy smluvních vojáků, kteří by bojovali na Ukrajině. Ruská vláda to zatím oficiálně popírá.

Že se něco chystá, ovšem začínají šířit už i ruští váleční blogeři. Kanál Romanov Lajt napsal, že mobilizace