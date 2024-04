Hodně lidí žije v Putinově područí docela spokojeně. Přitažlivost totalitních režimů Evropané podceňují

Totalitní režimy mají pro své obyvatele stejnou přitažlivost jako vězení pro dlouholeté vězně, píše v komentáři Ekaterina Kanakova. Možná se jim tam všechno nelíbí, ale aspoň to tam znají, zatímco svět venku je nesrozumitelný, a tím pádem nepřátelský. Lákavost režimu, který za člověka vyřeší všechny složité otázky, nepominula ani v Evropě.

BROOKS BYL TADY. Právě tuto větu napsal na zeď starý vězeňský knihovník Brooks, hrdina legendárního filmu Vykoupení z věznice Shawshank, než spáchal sebevraždu, protože si po padesáti letech ve vězení nedokázal zvyknout na život na svobodě. Aby ve vězení zůstal, dokonce přiložil nůž ke krku jiného vězně s tím, že ho zabije.

Jeden z hlavních hrdinů filmu, Red, řekl, že Brooks „srostl“ s vězením a stal se „vězeňským člověkem“, pro kterého neexistuje svět mimo vězení: „Tyhle stěny jsou zvláštní. Nejprve je nenávidíte, pak si na ně zvyknete, časem na nich začnete být závislí.“

Mám za to, že tento citát a situace starého vězně velmi názorně popisují život v jakémkoli totalitním státě – a také důvody, proč jsou někteří lidé ochotni dobrovolně zůstávat v otroctví despotického pána. Můžete to nazývat, jak chcete – stockholmským syndromem, historickou předurčeností, slabošstvím. Můžete také třeba tvrdit, že pod Putinem nikdo nechce žít a že Rusové jsou spoutáni jhem státní moci, jenže tak to není. Musíte se smířit s tím, že existuje obrovské množství lidí, kteří upřímně