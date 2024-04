Zastánci manželství gayů v Senátu skládají zbraně, obávají se o sněmovní kompromis. Odpůrci vidí šanci ho „vyčistit“

V Senátu se rýsuje dohoda mezi kluby, podle které by se plénum vůbec nezabývalo rozšířením práv stejnopohlavních párů, jež na konci února prošlo Sněmovnou. Ta zamítla plné zrovnoprávnění. Jeho zastánci v Senátu se obávají, že pokud by prošlo v Senátu, ve Sněmovně by následně spadlo pod stůl i schválené dílčí zlepšení.