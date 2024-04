Co je třeba umět k zápisu a na co dítě připravit? Učitelé odpovídají

V dubnu v Česku probíhá zápis do 1. tříd, u kterého se ukáže, zda dítě splňuje kritéria školní zralosti. Deník N se ptal ředitelů a učitelů, co všechno by měly děti před nástupem do škol zvládnout a jak mají rodiče své děti připravit.