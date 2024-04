Zemřel Peter Higgs, objevitel poslední částice do skládačky, z níž je postaven celý vesmír

Ve věku devadesáti čtyř let zemřel Peter Higgs, britský teoretický fyzik. Proslavil se předpovědí velmi výstřední elementární částice, kterou pak experimentátoři hledali téměř šedesát let. Potvrzení existence Higgsova bosonu v roce 2012 patří k největším dosavadním vědeckým úspěchům našeho století.

Evropské centrum jaderného výzkumu CERN v Ženevě disponuje největším urychlovačem částic na světě. Právě takový a žádný menší byl zapotřebí, pokud měla být aspoň nějaká šance zpozorovat Higgsův boson.

Hledání této částice bylo ostatně hlavním důvodem, proč LHC neboli Velký hadronový urychlovač vůbec postavili. Nachází se v sedmadvaceti kilometrech tunelů pod švýcarsko-francouzskou hranicí, v hloubce od 50 do 170 metrů. To je nutné, aby byl co nejlépe chráněn před rušivým kosmickým zářením. Náklady na jeho pořízení a dosavadní provoz se odhadují na osm miliard euro. Ročně spotřebuje 0,75 terawatthodiny elektrické energie – asi setinu toho, co celé Česko. Vedle vesmírných projektů je to nejnáročnější vědecké zařízení, jaké si lidstvo kdy pořídilo.

Čtvrtého července 2012 tam měli slavný den – velice slavný. Pronášely se proslovy a bouchaly lahve šampaňského. LHC splnil svůj hlavní účel – existenci Higgsova bosonu se podařilo potvrdit nade vší pochybnost. Z Edinburghu, kde žil a pracoval po většinu života, přiletěl i profesor Higgs, tehdy třiaosmdesátiletý. Přijal gratulace, potřásl si rukama, velmi stručně promluvil a odjel zpátky na letiště. Bedny šampaňského a dlouhou afterparty se spoustou světových hvězd fyziky nechal za zády. V letadle si na oslavu dal jednu plechovku piva značky London Pride.

Zpočátku si – jak už to bývá – ani nevšimli, že se vytratil. Pak ho požádali aspoň