Mezi samotou a osamělostí. Ruth Orkin vyráží za hollywoodskými herečkami i po stopách ženské druhé směny

Ostravský Dům umění až do 12. května vystavuje dílo slavné americké fotografky Ruth Orkin. První výstava této světoznámé autorky v Česku představuje různé podoby žen, od hollywoodských hereček přes matky a ženy v domácnosti až po osamělé ženy na cestách.

Kariéra Ruth Orkin měla být zdánlivě předurčena tím, do jaké rodiny se v roce 1921 narodila. Její matka Mary Ruby byla hvězdou němých filmů. Brala dceru do hollywoodských studií, ale Ruth víc lákalo něco jiného.

Od deseti let se zajímala o to, jak prozkoumávat svět přes „oko“ fotoaparátu. Její první retrospektiva v Česku přináší inspirativní pohled na svět žen v druhé polovině minulého století. Genderově laděný výstavní projekt A Photo Spirit představuje více než 140 fotografií Ruth Orkin z padesátých let dvacátého století z Los Angeles, Tel Avivu nebo Florencie.

Sama napříč Amerikou

Úvodní část výstavy prezentuje nikdy nepublikované fotografie a zápisky z cesty, kterou Ruth podnikla napříč Amerikou. Bylo jí šestnáct, když začala studovat fotožurnalistiku na Los Angeles City College.

Hned v prvním ročníku se rozhodla, že se