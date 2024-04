Právník s vizí, který se neztratí v detailech. Kdo je klíčový hráč PPF a nový partner Renáty Kellnerové

Když se Tomáš Otruba v roce 2013 coby právník podílel na tehdy největší akvizici PPF, nákupu akcií Telefónicy, určitě jej ani v nejdivočejších snech nenapadlo, že o jedenáct let později to bude právě on, kdo bude mít na další osud této ústřední byznysové skupiny v Česku sám významný vliv. Na ono Kellnerovo hýčkané, riziko milující a tolik ceněné dítě – PPF.

Po tragické smrti Petra Kellnera musela skupina zásadním způsobem změnit strategii, místo rizika vsadila na jistotu a stabilitu. Nicméně Tomáš Otruba může dát Kellnerovu dědictví nový náboj a směr. Coby horolezec dokázal zdolat nejvyšší horu světa Mount Everest a k tomu většinu nejvyšších hor světadílů. Lidé z jeho okolí, které Deník N oslovil, proto věří, že stejně tak dokáže dobýt nové vrcholy s rodinným holdingem Kellnerových.

„Pro PPF může mít Tomáš teď obrovskou přidanou hodnotu, zejména může významně