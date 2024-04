Nový trend a zlomový rozsudek pro Evropu: občané u soudů vymáhají od vlád lepší ochranu přírody

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se sídlem ve Štrasburku (nejde o orgán EU) ale současně z procesních důvodů zamítl dva podobné případy – jeden ostře sledovaný, za kterým stojí mladí Portugalci, a další pocházející od jednoho z francouzských starostů. Jejich žaloby měly za cíl vymáhat od vlád snižování emisí skleníkových plynů.

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva sice nejsou právě závazné pro všechny členy Rady Evropy (opět: nejde o EU), nicméně švýcarský případ, za kterým stojí asi dvoutisícová skupina švýcarských seniorek, je právní precedens: budou se totiž podle něj posuzovat další případy v rámci Rady Evropy, která má celkem šestačtyřicet členských zemí včetně například Ukrajiny, Británie, Turecka a kavkazských zemí.

Environmentální aktivisté už v nedávné minulosti uspěli u soudů v několika svých zemích včetně České republiky. A protože jde o zcela první vítězství aktivistů u soudu mezinárodního, někteří experti míní, že nyní jde o zcela přelomový rozsudek.

Seniorky za klima a dopad na celou Evropu

„Extrémní vlny veder, deště a další vlny veder – skleníkové efekty nás prostě dusí. Znepokojuje mě frekvence, s jakou se začaly vyskytovat stále častěji. To mě opravdu vyděsilo. A říkala jsem si: Co můžu dělat?“ vysvětlila šestnáctiletá Portugalka André dos Santos Oliviera, proč spolu s dalšími pěti mladými lidmi ve věku 12 až 24 let podala žalobu k soudu nejen na Portugalsko, ale i na dalších dvaatřicet zemí včetně České republiky s tím, že neomezování emisí porušuje jejich základní práva.

O urgenci této problematiky vypovídá skutečnost, že portugalský případ – spolu se švýcarským a francouzským – soud projednal urychleně. Dokonce zcela výjimečně tomu portugalskému umožnil obejít domácí soudní řízení. Nakonec byl ale tento případ spolu s francouzským v úterý smeten ze stolu.

Ale i tyto neúspěšné žalující prý naplňuje optimismem rozsudek ve prospěch Švýcarek – členek skupiny s názvem KlimaSeniorinnen Schweiz. „Nejdůležitější je, že soud v případě švýcarských žen řekl, že