Rady na poslední chvíli: svůj výkon u přijímaček z matematiky můžete výrazně zlepšit ještě i dnes

Bojíte se přijímaček z matematiky? Samozřejmě bojíte. Kdo by se nebál? Něco vám prozradím: jsem inženýr, mám doktorát v oboru, který je v podstatě aplikovanou matematikou, napočítal jsem se v životě dost a dost. Kdybych měl ale teď dělat přijímačky na střední školu, také bych se testu z matematiky bál.

Proč, když to přece určitě všechno znám? Protože pod tlakem je snadné udělat chybu. A vy pod tlakem budete. Jen hlupák by neměl respekt ze zkoušky, která částečně rozhodne o vaší budoucnosti. V takových stresových situacích nejde o to, co všechno víte a umíte. Jde o to, jakou část z toho dokážete v danou chvíli použít – a to je velký rozdíl.

Kdo se hodně naučil, ale snadno zpanikaří, dopadne u zkoušek (a v životě také) skoro určitě hůř než ten či ta, kdo znají méně, zato spolehlivě. V matematice stejně jako v mnoha jiných oblastech dává smysl naučit se velmi důkladně několik málo základních dovedností, vytvořit si několik návyků. Nezaručí vám to, že skončíte mezi prvními, ale skoro jistě zaručí, že obstojíte přijatelně. A právě o to většinou jde.

Jak tuhle obecnou pravdu aplikovat na středoškolské přijímací zkoušky z matematiky, které se konají právě v těchto dnech? Abychom to zjistili, prošli jsme si jejich zadání z minulých let zveřejněná na webu Cermatu. Odvodili jsme z toho několik jednoduchých rad.