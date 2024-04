Vývoj bojů (775. den): Začala klíčová bitva jara. Rusové zde ve velkém nasadili Su-25

Rusové chtějí srovnat se zemí další ukrajinské město, tentokrát Časiv Jar.

Nad městem létají ruská letadla, což ukazuje problém Ukrajinců s protivzdušnou obranou.

Proč je Časiv Jar klíčem k ovládnutí celého Donbasu.

Rusové nasadili tanky želvy.

Graf dne: Porovnání HDP Ruska a NATO i se spojenci.

Videa dne: Slovenský odstřelovač na Ukrajině; ruský propagandista chce zničit Charkov.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 8. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

V posledních dnech začala bitva o Časiv Jar. I když se jedná o malé město s třinácti tisíci obyvateli (asi jako Šternberk), má důležitý vojenský význam.

Bitva o toto město kousek od Bachmutu bude jednou z nejdůležitějších v letošním roce.

Rusové za poslední dny zintenzivnili útoky na Časiv Jar a minulý týden se dokonce dostali k prvním ulicím. Nejnovější zprávy ale naznačují, že je odtud Ukrajinci vytlačili.

Rusové na město útočí ve velkém a téměř bez přestávky. „Dříve byly chvíle, kdy bylo ve městě slyšet ticho. Teď není žádné ticho, palba neustává,“ řekl AFP starosta města Serhij Čaus.

Ukrajinský účet DeepState UA píše, že Rusové „srovnávají město se zemí“.

„Je to typická taktika Moskvanů. Když se to nedá vzít, srovnej to se zemí. Město neustále bombardují ze vzduchu bombami FAB a KAB,“ píše účet s tím, že se může zopakovat scénář z Avdijivky.

Zde je video z bombardování města:

Časiv Jar. Rusové rovnaji město se zemi. pic.twitter.com/v6ngdCwW6y — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) April 8, 2024

Ve městě se ale objevila i jedna znepokojivá věc, kterou jsme u Avdijivky pozorovali až po bitvě. V případě města, které Rusové po pěti měsících dobyli v únoru, střílela ruská letadla naváděné klouzavé bomby ze vzdálenosti asi čtyřiceti kilometrů od fronty, protože se bála ukrajinské protivzdušné obrany.

V případě města Časiv Jar však ruská letadla, konkrétně Su-25, létají mnohem blíže ve větších počtech. Jak píše portál Forbes,