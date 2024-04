Mají značky možnost bránit se nenávistným komentářům na sociálních sítích?

„Prolhaný šmejd, kolik mu jde do kapsy??? Jdi pořádně makat šmejde a neškemrej stále jako Zelenský.“

„Proboha už táhni do hajzlu jsi tak tupá, že je to hrůza.“

„Strčte si to do prdele…škoda vyrábí jen sračky…nic víc…raději si koupím vodíkovou trojku.“

„Až nebudeš mít policejní ochranku, tak v Kolíně zbijou i tebe, na každou svini se vaří voda.“

„Fousek je zmrd.“

Možná jste se s podobnými komentáři již také setkali. Tohle jsou ještě ty mírnější komentáře z profilů českých médií, firem nebo organizací. Vulgarismy, nenávistné projevy, výhrůžky, osobní nenávist a rasismus. Podobného obsahu je na sociálních sítích okolo 13 %. 1)

Jedním ze základních principů sociálních sítí je anonymita. Přesně opačný stav, než kvůli kterému byly sociální sítě původně budovány. Neosobní kontakt a možnost používat falešné účty přitahují na sociální platformy stále více uživatelů, kteří toho dokážou maximálně zneužívat. Média, firmy, sportovní kluby a akce nebo známé osobnosti jsou tak častým cílem vulgárních a nenávistných útoků. Žádná značka si nemůže být jistá.

Podle studie společnosti MNFOCE pro agenturu Ponyhouse 65 % respondentů považuje za důležité, aby firmy reagovaly na hatery a bránily se. Většina spotřebitelů by uvítala, aby značky byly aktivnější a více se ochraně značky věnovaly. Větší angažovanost firem za slušnější online prostředí je v očích spotřebitelů nezbytná.

Značky, kromě toho, že nám prodávají své výrobky nebo služby, v sobě nesou hodnoty a často i vzory chování. Mají dlouhodobou vizi, jsou součástí společnosti, kterou pomáhají rozvíjet a formovat. Na jedné straně mají obrovskou komunikační sílu, ale na druhé straně mohou být velmi zranitelné. Cílený útok manipulativnědezinformačního charakteru může způsobit obrovské škody nejen v rámci reputace, ale i hodnoty firmy. Své by o tom mohli vyprávět mobilní operátoři, když jim lidé ničili vysílače 5G signálu v domnění, že mohou za šíření rakoviny nebo covidu.

Jak se zvětšuje počet míst, kde chtějí oslovit své zákazníky, tak roste i větší potřeba komplexní ochrany značky. Firmy pragmaticky nakupují offline reklamu, aby se vyhnuly nepříjemnému kontextu, stejně tak si mohou vybírat bloky v rámci televizního vysílání nebo i média v rámci online nákupu. Sociální sítě stály vždy tak trochu bokem. Mysleli jsme si, že je to autentické místo, kde dochází ke spontánní komunikaci a navazování bezprostředních vztahů. Místo, kde značky mohou uvolněně komunikovat a přirozeně získávat nové fanoušky a spotřebitele. Ale bohužel s celkovou polarizací, na které mají sociální platformy ohromnou zásluhu, se z tohoto místa stává nejvíce toxické komunikační prostředí. Vše je zde dovoleno. A mnoho značek bohužel rezignovalo. Slýcháváme „zvykli jsme si“, „není to naše priorita“, „jsme takto spokojeni“. Je s podivem, že takto ignorují prostředí, kde se denně pohybují miliony lidí, pro které je to často jediné místo pro získávání informací, zábavu a nákupy.

Díky aplikaci TrollWall AI mají značky možnost aktivně moderovat diskuzi na sociálních sítích. V rámci webového rozhraní můžete přehledně vidět všechny komentáře, lajkovat je, odpovídat na ně nebo uživatele jedním klikem blokovat. Komentáře vyhodnocené jako toxické jsou skryté automaticky, ale pořád vám zůstává možnost s nimi pracovat a případně je znovu zveřejnit. Komunikační prostor značky je tak 24/7 chráněný před vulgarismy, nenávistnými komentáři, spamem a odkazy na dezinformační média.

Aktuálně TrollWall pomáhá chránit přes 200 sociálních účtů v pěti jazycích. Za poslední rok zkontroloval přes 7 000 000 komentářů, z toho více než 1 800 000 skryl. Kromě firem, státních úřadů, sportovních klubů nebo médií chrání TrollWall sociální sítě prezidentky Zuzany Čaputové a pomáhal moderovat obsah sociálních sítí prezidentské kampaně Petra Pavla.

Nadále věříme, že se vyplatí bojovat za slušnější online prostředí všemi prostředky. Proto bezplatně pomáháme chránit účty sociálních médií více než 30 neziskovým organizacím, jejichž komunikační prostředí je nenávistnými komentáři napadeno.

Rádi pomůžeme chránit i vaši značku. Bezplatná zkušební doba může začít už dnes. Více informací najdete na www.trollwall.ai

1) zdroj www.bezhejtu.sk

