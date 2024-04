Válečná stezka: Jasná data. Nejen že nám uprchlíci neberou práci, už tu víc odvádějí, než dostávají

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Klíč k Donbasu: Největší pozornost na frontě se nyní upírá k městu Časiv Jar, který se nachází západně od loni dobytého, prakticky se zemí srovnaného Bachmutu. Časiv Jar drží Ukrajinci a leží na kopcích, což je pro obranu výhoda, zároveň zde obránci budou čelit velké ruské přesile. Letouny vybavené těžkými klouzavými bombami nemají jak ničit.

Důležitost Časiv Jaru tkví v tom, že otvírá cesty pro další části Donbasu, regionu, který Rusko hodlá na východě Ukrajiny dobýt, a zejména k větším městům Slavjansk a Kramatorsk.

3/9 Chasiv Yar's elevated position makes it a crucial defensive bastion. It functioned as a vital supply artery to Bakhmut during Ukraine's defensive efforts. Additionally, the city acts as a protective buffer for Slovyansk and Kramatorsk, which are more significant strongholds. pic.twitter.com/KJ8rUrVR5C

— Artur Rehi (@ArturRehi) April 5, 2024