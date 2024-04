Studio N: Co budeme dělat s Putinovým vlivem na našich hranicích

Do napjatých vztahů mezi Českem a Slovenskem promluvila prezidentská volba, ve které si naši sousedé zvolili Ficova kandidáta Petra Pellegriniho. A slovenský premiér dal okamžitě najevo, že teď hodlá vládnout bez zábran. Vydává se Slovensko opačnou cestou než my? Anebo jsou jejich volby předzvěstí těch našich? A co budeme dělat s Putinovým vlivem, který se přiblížil až k našim hranicím? Filip Titlbach se ptá šéfredaktora Deníku N Pavla Tomáška.