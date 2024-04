Šest klíčových faktorů, které v eurovolbách určí vítěze i poražené

Analýza: Volby do Evropského parlamentu stojí v Česku zpravidla na okraji zájmu, letos ale budou skutečně důležité. Již za dva měsíce budou voliči vybírat nové europoslance a přeneseně rozhodovat také o tom, jak jsou spokojeni s Fialovou vládou a v jaké kondici půjdou hlavní strany do ostře sledovaného finiše aktuálního volebního období. Rozebíráme, co může o výsledku voleb rozhodnout.