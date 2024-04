Ruské peníze do Česka vozil neopatrný kurýr. BIS ho natočila i na video, říká Žáček

Bezpečnostní výbor chce o případu jednat přímo s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Žáček, který se už s některými informacemi ohledně ruské sítě seznámil, považuje podklady shromážděné českou kontrarozvědkou za velmi důkladně zpracované.

„Vím, že ten materiál je velmi podrobný, precizní,“ prohlásil šéf výboru. Nezná podle svých slov přesný počet politiků, kterých se kauza dotýká, do Česka však podle něj byly na financování sítě dopraveny „obrovské“ obnosy peněz.

„Když to jsou takové velké částky, statisíce eur – nad 500 tisíc až směrem k milionu –, není to na podporu webu nebo na honorář za nějaký rozhovor, to je prostě směšné. Připadá mi, že web je svým způsobem takové krytí, které z toho nějaké euro také dostane,“ míní. „Ale primárně to mělo jít ve velkých sumách na