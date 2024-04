Autoritáři vládnou světu. Přesvědčte se o tom sami v ukázce z nové knihy Věk autoritářů

Knihu Věk autoritářů si můžete pořídit na našem e-shopu nebo ve všech dobrých knihkupectvích.

Orbán, Kaczyński a vzestup neliberální Evropy (2015)

„Ahoj, diktátore“ je dosti neobvyklý pozdrav, zvlášť když je adresovaný hlavě členského státu EU. Právě tato slova však použil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, když v květnu 2015 vítal na summitu EU maďarského premiéra Viktora Orbána.

Tento kousavý žertík měl uhladit jednu značně nepříjemnou situaci. Evropská unie má být společenstvím liberálních demokracií. Hrdě se honosí tím, že pomohla garantovat politickou svobodu v zemích střední a východní Evropy, které tolik let trpěly jako součást sovětského bloku. Když chtěly Maďarsko, Polsko, Rumunsko a další nové země vstoupit do EU, musely splnit takzvaná kodaňská kritéria, tedy soubor politických podmínek, jejichž jádrem je demokracie.

V létě roku 2015 už však bylo zřejmé, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána míří opačným směrem. Orbán s využitím dvoutřetinové parlamentní většiny setrvale rozleptával nezávislé instituce v zemi a postupně dostával soudy, média, občanské služby, univerzity či kulturní instituce pod kontrolu své strany Fidesz. Nevládní organizace, které proti Orbánovu čím dál autoritářštějšímu stylu vznesly námitky, čelily daňovým raziím nebo úplnému uzavření. Naopak premiérovi nohsledi byli odměňováni vysokými funkcemi a lukrativními veřejnými zakázkami.

Byl to klasický scénář jako vystřižený z příručky autoritáře. Orbán však byl i teoretik. K liberálním poučkám vycházejícím z Bruselu a Washingtonu ochotně předkládal alternativní ideologické náhledy. V řadě projevů a politických počinů tak postupně představil koncept „neliberalismu“. Maďarský lídr karikoval liberalismus coby elitářskou ideologii, kterou si oblíbili „globalisté“ snažící se vymazat národní hranice a kultury. Rok před Junckerovým neortodoxním oslovením vyvolal Orbán v Bruselu poprask projevem, v němž se zavázal, že „uvnitř Evropské unie vybudujeme nový stát stojící na neliberálních a národních základech“.

Junckerův jízlivý pozdrav měl možná sloužit jako skryté varování maďarskému vládci. Pokud ano, pak se minul účinkem. Orbánův projekt se měl brzy rozjet naplno. Palivem mu byla uprchlická krize, jež v létě roku 2015 zasáhla Evropu, a také islamistické teroristické útoky, které jí otřásaly po celý rok.

Vražedný teroristický útok v redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo v lednu 2015 poskytl Orbánovi první příležitost etablovat se jako jeden z nejvýraznějších evropských hlasů bijících na poplach před imigrací z muslimského světa. Spolu s mnoha dalšími světovými představiteli pochodoval také Orbán v Paříži, aby dal najevo solidaritu s Francouzi. Pak ovšem zašel ještě dál a vyhlásil „nulovou toleranci k imigrantům… Nechceme v našem středu vidět jakékoliv menšiny, jejichž kulturní zázemí se liší od našeho. Chceme zachovat Maďarsko Maďarům“.

Halasný odpor proti imigraci z úst maďarského lídra byl v některých ohledech zvláštní. Mimo území Maďarska se totiž narodilo méně než pět procent obyvatel země, navíc šlo vesměs o potomky etnických Maďarů, kteří se kdysi odstěhovali do Rumunska. (Pro srovnání: ve Francii a v USA činí podíl obyvatel narozených v zahraničí dvanáct procent, a ve Velké Británii je to dokonce čtrnáct procent.) Navzdory kulturní homogenitě má však Maďarsko pouhých deset milionů obyvatel a také dějiny, které Orbánovi umožnily tvrdit, že kultura země je ve smrtelném ohrožení. Během celé své politické kariéry se Orbán obsesivně vracel k údajně nespravedlivé Trianonské smlouvě z roku 1920, podle níž přišlo tehdejší Uhersko přibližně o dvě třetiny území, když se po první světové válce ocitlo na straně poražených.

Pro Orbána je hlavní slabinou liberalismu na bruselský způsob neschopnost uznat význam národa. Důraz EU na otevřené hranice podle něj vyvolává hrozbu, že Maďarsku bude jinými prostředky vnucen nový Trianon: „Nikoliv tahem pera, jak se to stalo před sto lety v Trianonu; dnes po nás chtějí, abychom dobrovolně předali naši zemi druhým, postupně během několika desetiletí… cizákům přicházejícím z jiných světadílů, kteří nemluví naším jazykem.“

(…)

Putin – archetyp (2000)

Vladimir Putin byl otrávený – anebo se možná jen nudil. V restauraci jednoho skromného hotelu v Davosu trpělivě odrážel otázky malého hloučku zahraničních novinářů. Pak jako by ho jeden z dotazů podráždil. Upřel pohled na amerického tazatele a prostřednictvím tlumočníka pomalu pronesl: „Za minutku na tuto otázku odpovím. Ale nejdřív bych se vás rád zeptal na ten pozoruhodný prsten, který máte na ruce.“ Hlavy všech přítomných se otočily daným směrem. „Proč má tak velký kámen?“ Pár osob v publiku se začalo hihňat a dotyčný novinář, jehož prsten si teď zevrubně prohlíželi všichni lidé v sále, se zatvářil nejistě. Putin nasadil posměšně účastný tón a pokračoval: „Jistě vám nevadí, že se na to ptám, protože něco takového byste na ruce nenosil, kdybyste se záměrně nesnažil poutat na sebe pozornost, viďte?“ Následoval další smích. A původní dotaz upadl v zapomnění. Byla to mistrovská ukázka odvedení pozornosti a šikany.

Psal se tehdy rok 2009 a Putin už byl u moci bezmála deset let. Já jsem se však s ruským lídrem poprvé osobně setkal právě až během této jeho návštěvy Světového ekonomického fóra. Jeho schopnost působit hrozivě, aniž zvýšil hlas, bila do očí. Stejně tak ovšem bilo do očí, že se jeho publikum směje. Přestože se totiž jeho režim dopouštěl násilí – jak už názorně předvedl v Čečensku i v Gruzii –, západní ideoví předáci stále měli sklon pokládat Putina za muže, jemuž se psí hlava nasazuje neprávem.

Tento incident z Davosu jsem si připomněl o více než deset let později – krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Během kremelského setkání s nejbližšími poradci, které přenášela televize, si tehdy Putin pohrával se šéfem civilní rozvědky Sergejem Naryškinem tak drsně, že obávaný špion vypadal jako koktavý hlupák, který ani nedokáže přesně odříkat záminku k invazi na Ukrajinu. Radost z ponížení jiného člověka před publikem byla na Putinovi opět dobře patrná. Tentokrát se tomu však nikdo nesmál. Ruský lídr se právě chystal uvrhnout Evropu do největší pozemní války od roku 1945. Během následujících týdnů ruské jednotky překročily hranice, více než deset milionů Ukrajinců uprchlo z domovů, zahynuly tisíce vojáků i civilistů, pobřežní město Mariupol bylo zcela zničeno a agresoři házeli své oběti do masových hrobů.

Třebaže západní zpravodajské služby již několik měsíců varovaly, že se Rusko skutečně chystá zaútočit, mnozí zkušení putinologové v Rusku i na Západě tomu odmítali uvěřit. Měli pocit, že po více než dvaceti letech jeho vládnutí Putinovi dobře rozumějí. Byl v jejich očích bezpochyby nelítostný a násilný, ale zároveň předpokládali, že je i racionální, umí dobře počítat a zasazuje se o začlenění Ruska do světové ekonomiky. Jen málokdo věřil, že je schopen jít do tak neuváženého a riskantního podniku.

Při zpětném ohlédnutí je ovšem zřejmé, že se okolní svět v Putinovi setrvale pletl. Od chvíle, kdy se ruský lídr dostal k moci, v něm západní politici až příliš často viděli toho, koho v něm vidět chtěli, a zlehčovali nejtemnější stránky putinismu.

Když se Putin poprvé objevil v roli nejvyššího představitele Ruska, nebylo na něm nijak patrné, že právě on v této funkci vydrží velmi dlouho – natož že vytvoří nový model autoritářského vůdcovství. Chaotická Jelcinova éra 90. let se pomalu chýlila ke konci a Putinův nástup do nejvyššího úřadu usnadnili jeho bývalí kolegové z KGB. Zároveň posvětili nejbohatší a nejmocnější ruští oligarchové, protože v Putinovi viděli postavu, která je neohrožuje – schopného správce státu a „neškodného pracanta“, jenž neohrozí zavedené vazby a zájmy.

Západ Putina vnímal jako relativně uklidňující postavu. V prvním televizním projevu z Kremlu, který přednesl na silvestra 1999, pouhých pár hodin po převzetí moci od Jelcina, Putin slíbil, že bude „chránit svobodu slova, svobodu svědomí, svobodu hromadných sdělovacích prostředků, vlastnická práva, tyto základní prvky civilizované společnosti“. V březnu 2000 vyhrál své první prezidentské volby, po nichž hrdě prohlásil: „Dokázali jsme, že se Rusko stává moderním demokratickým státem.“

(…)

Donald Trump – americký autoritář (2016)

V listopadu 2015, rok před zvolením Donalda Trumpa, jsem navštívil Washington. Mým záměrem bylo nasát atmosféru blížících se prezidentských voleb. Nakonec jsem však z hlavního města odjížděl s pocitem zmatku. Výzkumy veřejného mínění ukazovaly, že Trump je jednoznačným favoritem republikánské nominace do prezidentských voleb 2016. V Bílém domě navíc osm let působil člen Demokratické strany, takže se dalo rozumně předpokládat, že tentokrát jsou s vítězstvím ve volbách na řadě republikáni. Přesto jsem ani v pravicových mozkových trustech nenašel nikoho, kdo by věřil, že si Trump zajistí republikánskou nominaci, natož aby vyhrál ve volbách samotných. Žádný z mých republikánských kontaktů se ani nepřihlásil k práci na Trumpově kampani, což bylo ve městě plném ctižádostivých lidí dosti výmluvné potvrzení, že ho odepisují jako člověka, který nemá šanci. Všeobecný sklon podceňovat Trumpovy vyhlídky jako by shrnul jeden televizní klip, který se později začal lavinovitě šířit: televizní moderátor George Stephanopoulos a jeho hosté na něm propukli v smích, když kdosi naznačil, že by Trump mohl vyhrát.

Už v té době mi toto odepisování potenciálního kandidáta připadalo ukvapené. V listopadovém komentáři o vzestupu radikální politiky na Západě jsem naznačil, že je poněkud samolibé podceňovat Trumpovy vyhlídky. „Mnozí demokraté se chechtají,“ napsal jsem, „že pokud jsou republikáni natolik šílení, aby nominovali pana Trumpa, pak ho Hillary Clinton v prezidentských volbách bezpochyby rozdrtí. Ani to se však nedá automaticky předpokládat. V nejnovějším celoamerickém výzkumu veřejného mínění o souboji Trump versus Clinton měl pan Trump o pět procentních bodů navrch.“ Nebylo tak těžké identifikovat faktory, které stály za vzestupem kandidáta Trumpova typu. Patřila mezi ně „ztráta důvěry v tradiční politické elity“ v kombinaci s „růstem ekonomické nejistoty, odporu vůči imigraci, obav z terorismu a úpadku tradičních médií“.

Toto vše bylo dostatečně patrné už rok před Trumpovým zvolením. Zpětně je tedy zajímavé položit si otázku, proč se americký establishment tolik zdráhal připustit politický fenomén, jejž měli přímo před očima. Domnívám se, že odpověď lze nalézt v pocitu americké výjimečnosti – v přesvědčení, že americká politika i společnost jsou imunní vůči patologickým politickým jevům, které trápí jiné, méně požehnané země. Tuto představu hezky vystihl (ironický) název románu z roku 1935, který pojednával o vzestupu diktátora v USA: Tady se to stát nemůže. Po Trumpově vítězství si tato kniha získala mnoho nových čtenářů.

Tento pocit výjimečnosti se ovšem neomezuje na Ameriku: podobnou povýšenost jsem zaznamenal i v britském establishmentu. Britové, stejně jako Američané, jsou hrdí na své dlouhé dějiny demokratické stability – převládá zde pocit, že politický extremismus a náchylnost k diktaturám jsou neřesti kontinentální Evropy a Británii jsou cizí. Země, které až příliš silně věří ve výjimečnost vlastní politiky, však mohou být v důsledku toho zranitelnější vůči politickým vybočením. Když Francouzi vidí kandidátku jako Marine Le Pen, dýchne na ně silný závan vichistické Francie. Němci se budou mít vždy na pozoru před čímkoliv, co by mohlo zavánět nacismem. Mnozí američtí komentátoři se však podívali na Donalda Trumpa a jednoduše propukli v smích. Ten chlap to přece nemůže myslet vážně, je to bavič. Tady se to stát nemůže.

Mnohé politické a společenské síly, které vyvolaly vzestup politiky silné ruky jinde ve světě, však byly přítomné i v USA. Jak později poznamenala Fiona Hill, která sloužila v Trumpově administrativě jako hlavní poradkyně pro Rusko: „Byli jsme tak arogantní, že jsme si mysleli, že to, co se stalo Ukrajině a Moldavsku, by se nám nikdy stát nemohlo.“ Hill narážela na vměšování Ruska do zahraničních voleb. A podotkla, že ruská zkušenost nabídla Západu i obecnější ponaučení. Bolest z tíživé hospodářské situace vyvolala v Rusku poptávku po vládci silné ruky – po člověku, který dokáže učinit Rusko opět velkým.

Velká část americké elity to sice přešla bez povšimnutí, ale v USA došlo v posledních letech před zvolením Donalda Trumpa k vzestupu „úmrtí ze zoufalství“, jenž připomínal situaci v Rusku v 90. letech. V listopadu 2015, tedy ve stejný měsíc, kdy jsem obcházel washingtonské mozkové trusty, přinesli ekonomové Angus Deaton a Anne Case zprávu o znepokojivém růstu úmrtnosti bílých Američanů z manuálně pracujících vrstev. Míra úmrtnosti bělochů bez vysokoškolského vzdělání se podle jejich zjištění v letech 1999 až 2014 zvýšila o dvaadvacet procent. Ve stejném období přitom o inflaci očištěné příjmy domácností osob se středoškolským vzděláním klesly o devatenáct procent. Příznačné bylo, že mezi bělochy s vysokoškolským vzděláním žádný podobný propad střední délky života nenastal. Deaton a Case z toho vyvodili, že hnací silou zvyšující se úmrtnosti mezi pracujícími bělochy je „epidemie sebevražd a chorob zapříčiněných nadužíváním návykových látek: alkoholismu, onemocnění jater, předávkování heroinem a opioidy v lécích na předpis“.

Sociální skupina nejvíce postižená jevem, který Deaton a Case popsali jako „úmrtí ze zoufalství“, se v roce 2016 v obrovském počtu dostavila k volbám a hlasovala pro Donalda Trumpa. Když jsem se nad těmito údaji zamýšlel, položil jsem si otázku, zda politickým komentátorům (včetně mě), kteří si stěžovali na bezpočet lží vycházejících z Trumpových úst, náhodou částečně neunikla podstata věci. V očích svých nejoddanějších stoupenců totiž Trump mluvil pravdu: byla to obecnější pravda o tom, že situace v USA je špatná a neustále se zhoršuje a že americká elita je zkorumpovaná a řeší jen vlastní zájmy.

(…)

Merkel, Macron a evropský boj proti autoritářům (2020)

Během celého věku autoritářů hledají liberální internacionalisté všude na světě obhájce demokracie – politické lídry, kteří dokážou zastavit příliv populistického nacionalismu. Za zastánce liberálních hodnot byli vydáváni různí politici včetně novozélandské premiérky Jacindy Ardern nebo kanadského premiéra Justina Trudeaua. Během Trumpových let se však pozornost upírala zejména na dva vedoucí představitele dvou nejmocnějších států Evropské unie – na německou kancléřku Angelu Merkel a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Po dvojím šoku v podobě brexitu a prezidentských voleb v USA v roce 2016 působil politický establishment ve Francii velmi zranitelně. Prezident François Hollande byl tak nepopulární, že se v roce 2017 ani neucházel o znovuzvolení. Během půldruhého roku před vlastním hlasováním zasáhly Francii nejhorší teroristické útoky v dějinách země. Při několika současných útocích islamistů v Paříži v listopadu 2015 zahynulo 131 lidí. Následujícího léta bylo zavražděno dalších 86 osob, když během oslav Dne dobytí Bastilly v Nice úmyslně vjelo do davu nákladní auto. Zdálo se, že situace v zemi je zralá na vítězství krajní pravice.

Hollande již do funkce nekandidoval, a tak se v prezidentských volbách v roce 2017 střetli dva kandidáti jdoucí proti proudu. Marine Le Pen zastupovala krajně pravicovou Národní frontu. Jejím protikandidátem ve druhém a závěrečném kole se stal Emmanuel Macron, mladý politik nesoucí standartu nové strany s názvem En Marche.

S Macronem jsem se setkal během snídaně na francouzském velvyslanectví v Londýně v roce 2015, když ještě působil jako francouzský ministr hospodářství – a v umírněně levicové Hollandeově vládě platil za ekonomického liberála. Bylo zřejmé, že diplomaté, kteří snídani pořádali, Macrona zbožňují. Byl jako vystřižený z jejich světa: prounijně a protržně orientovaný bývalý bankéř, vysoce vzdělaný a schopný obsáhle hovořit o těžko srozumitelných tématech (tématem jeho diplomové práce byli Hegel a Machiavelli). Nad kávou a croissanty líčil své plány na uvolnění francouzské ekonomiky, sliboval snížení daně z bohatství a úlevy pro podnikatele a dokázal přitom hravě přepínat mezi francouzštinou a angličtinou. Celkově působil mladý ministr dojmem schopného, charismatického, byť možná trochu nafoukaného člověka.

Díky svému mládí – v době prezidentských voleb mu bylo 39 let – i faktu, že stojí v čele nové strany, mohl Macron během předvolební kampaně alespoň částečně těžit ze vzteku voličů na establishment, jenž byl hlavní hnací silou brexitu i zvolení Donalda Trumpa. I Macron se totiž prezentoval jako kandidát radikální změny. Jeho kniha publikovaná rok před volbami nese název Revoluce. Ve skutečnosti však byl Macron ve většině ohledů produktem tradiční francouzské elity par excellence – vzdělání získal na nejtradičnějších a nejexkluzivnějších francouzských institucích a byl spolehlivým nositelem světonázoru tamního establishmentu. V době, kdy svou kandidaturu ohlašoval, se jeho šance každopádně jevily jako mizivé. Měl ovšem štěstí. François Fillon, čelný kandidát francouzské pravice a na počátku roku 2017 hlavní favorit nadcházejících prezidentských voleb, musel neočekávaně čelit skandálu kvůli korupci a fiktivním platbám. Po propadu důvěry byl v prvním kole voleb vyřazen a kandidátem těch, kdo nefandili krajní pravici, se stal Emmanuel Macron.

Francouzské prezidentské volby měly potenciálně globální dopad. Marine Le Pen hrozila, že nechá Francii vystoupit ze systému jednotné evropské měny, a koketovala i s odchodem ze samotné EU – slibovala referendum o frexitu podle britského vzoru. To by mohlo docela dobře znamenat konec celé Evropské unie. Ta sice dokázala přežít brexit, avšak frexit by měl úplně jiný rozměr. Právě francouzští politici a myslitelé totiž přišli v 50. letech s původním konceptem Evropského společenství uhlí a oceli, předchůdce dnešní EU. V 80. letech Francie tvrdě prosazovala vytvoření eura, a kdyby se nyní z eurozóny stáhla, mohlo by to vyvolat pád této měny. V případě vítězství Marine Le Pen by se zkrátka evropský projekt ocitl ve vážném ohrožení. To by byla voda na mlýn Vladimira Putina a Donalda Trumpa a také řada příznivců brexitu ve Velké Británii by měla pocit, že jim vývoj dal za pravdu.

V posledních měsících před volbami byla řada mých francouzských přátel viditelně nervózní. Někteří dokonce mluvili o emigraci v případě, že do prezidentského křesla usedne zástupkyně krajní pravice. Le Pen však katastrofálně zpackala předvolební debatu (později tvrdila, že trpěla nesnesitelnou bolestí hlavy) a Macron si pak už docela snadno došel pro volební vítězství. Jeho pozice kandidáta proti extremismu od počátku představovala spolehlivou základnu pro pozdější vítězství. Stejně jako v Německu – a na rozdíl od USA – se totiž i francouzská pravice dodnes potýká se stigmatem, jehož kořeny sahají do dob druhé světové války. Také díky tomu Macron v květnu 2017 pohodlně zvítězil – v druhém kole hlasování získal 66,1 procenta hlasů.

Politická a společenská témata, která Macron ve své kampani v roce 2017 obhajoval, z něj učinila ideologický protipól politiků silné ruky. Lídři jako Putin, Si, Trump, Módí, Bolsonaro či Erdoğan jsou všichni nacionalisté; naproti tomu Macron je vzdorovitý globalista. Jak sdělil autorce svého životopisu Sophii Pedder, podle jeho názoru „probíhá nová politická dělicí čára mezi těmi, kdo se bojí globalizace, a těmi, kdo vidí v globalizaci příležitost, nebo přinejmenším rámec pro politiku, která se snaží nabídnout pokrok všem“. Voličské jádro Macronovy strany En Marche tvořili vzdělaní liberálové ze středních vrstev – přesně takoví, jací ve Spojených státech volili Hillary Clinton a v Británii hlasovali pro setrvání v Unii. Pracující běloši z „opomíjených“ oblastí Francie, jejichž britské a americké protějšky hlasovaly pro brexit, respektive pro Trumpa, byli jádrem podpory Marine Le Pen. Později tito lidé představovali základ pouličních protestů takzvaného hnutí žlutých vest, které v letech 2018 a 2019 otřásaly Francií a jejichž spouštěcím mechanismem byla Macronova snaha zvýšit spotřební daň z pohonných hmot.

Pro Macrona bylo vyšší zdanění pohonných hmot ekologickým příkazem dne. Zatímco západní autoritáři typu Trumpa či Bolsonara se informacím o klimatických změnách ušklíbali a k expertům se chovali podezíravě, Macron je technokrat, který učinil z podpory pařížské klimatické dohody středobod své politiky. Odmítl nostalgický nacionalismus mnoha nových autoritářů a jeho politika je orientovaná výrazně na budoucnost. Jak on sám sebevědomě prohlásil: „Naše země potřebuje znovu objevit zalíbení v budoucnosti namísto chorobné fascinace nejistou minulostí.“

(…)

Věk autoritářů i další tituly z Edice N si můžete objednat v e-shopu Deníku N.

Křest N: Czechy. To nevymyslíš.

Zveme vás na křest knihy Czechy. To nevymyslíš. Polský autor nám ukazuje naši zemi tak, jak my ji nikdy vidět nedokážeme – zvenčí, přitom zasvěceně, s velkou znalostí faktů a s láskou.

S autorem knižní novinky Edice N Aleksanderem Kaczorowskim si v úterý 16. dubna od 19 hodin v Knihovně Václava Havla bude povídat vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský nejen o knize, ale také o vztahu Poláků a Čechů, o podobnostech a rozdílech mezi dvěma blízkými, ale občas dramaticky odlišnými sousedními zeměmi.