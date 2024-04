„Trenérka mě brala jako produkt.“ Stát chce ze sportu vymýtit šikanu i psychické deptání

„Během své kariéry jsem zažila spoustu negativních jevů. Jednalo se zejména o výtky k mé postavě, body shaming byl běžnou součástí tréninků,“ začala svůj projev bývalá reprezentantka v moderní gymnastice a současná trenérka Monika Vlčková Míčková.

„Dále nadřazování tréninků nad školní povinnosti. Nebo nucení k tréninku či závodění, když jsem byla zraněná či nemocná. Výjimkou nebylo fyzické či psychické násilí, nekonečné opakování prvků nebo sestav. Nebo po nás v afektu trenérka házela náčiní,“ zmínila někdejší špičková gymnastka.

Od svého okolí slýchala, že k vrcholovému sportu patří dril. „Brala jsem to jako nutné zlo. Dnes už vím, že to nebylo nutné. Nebyl to dril, ale