Na belgických účtech leží stovky miliard ruského státu. Proč máme na zkrácení války utrácet vlastní peníze, ptá se britský analytik

Více než dva roky po začátku války na Ukrajině se západní země dostávají do nové role. Místo uvalování nových sankcí musí ve velkém dohlížet na to, zda se je vůbec daří vymáhat. Pro Evropskou unii to znamená velmi složitou diplomatickou hru, kterou hraje s Tureckem, Spojenými arabskými emiráty nebo středoasijskými zeměmi. Podle analytika think tanku RUSI je důležité těmto zemím ukázat, že i ony těží z míru v Evropě. Stejný argument by přitom mohla přijmout i Čína. „To, na co Číňané slyší, je ekonomika. A my jim musíme vysvětlovat, že jeden z důvodů, proč se čínskému průmyslu tak nedaří, je i to, že v Evropě není mír. Čína je navíc v pozici, že o míru může skutečně vyjednávat,“ říká v rozhovoru pro Deník N Tom Keatinge.