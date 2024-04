Před čtrnácti dny do kin vstoupil katastrofický velkofilm Godzilla x Kong: Nové impérium. Recenze jsou dosti smíšené, přesto už se snímek stihl stát pátým nejvýdělečnějším filmem tohoto roku ve světových kinech. Nenáročná zábava na jedno použití navazuje na dlouhou historii filmů o střetech monster.

Vzhůru do Dutozemě! Godzilla x Kong: Nové impérium je fastfoodový blockbuster s prázdnými filmovými kaloriemi

Po překvapivém loňském úspěchu snímku Godzilla Minus One japonského studia Tóhó, který se vrátil ke kořenům této světoznámé figury a vysloužil si Oscara za nejlepší vizuální efekty, vrazil do kin pompéznější, velkolepější a bohužel také poněkud prostodušší příspěvek do hollywoodského univerza obývaného titány, zvaného MonsterVerse. Snímek Godzilla x Kong: Nové impérium režiséra Adama Wingarda.

Je tomu přesně deset let, co americká produkční společnost Legendary Pictures pustila do světa teprve druhý snímek o radioaktivním monstru Godzille, který vznikl čistě v režii hollywoodských studií.

Byla tak završena strastiplná cesta složitých licenčních vyjednávání a snímek s prostým názvem Godzilla režiséra Garetha Edwardse odstartoval roku 2014 novou ságu po vzoru tehdejších úspěšných marvelovek.

V nově vznikajícím filmovém vesmíru se po boku ikonické Godzilly začala objevovat další světoznámá monstra ze zmíněné japonské stáje Tóhó – Rodan, King Ghidorah nebo Mothra, k nimž se navíc přidal i legendární King Kong. Jejich příběhy měly být propojeny společnou historií, některými postavami, ale především fiktivní vládní organizací Monarch, která s každým dalším filmem nabývala na důležitosti.

Bylo tak jen otázkou času, kdy se úspěšná franšíza přelije do dalších médií. I proto v loňském roce měly premiéru hned dva seriály z MonsterVerse univerza – animovaný Ostrov lebek z produkce Netflixu a Monarch: Odkaz monster uvedený na Apple TV+.

Epický střet monster

Podobně jako u dříve zmiňovaných superhrdinských filmů navíc mělo budování světa obývaného titány směřovat především k epickému střetu těchto různých monster v rámci jednoho filmu.

K tomu sice poprvé došlo už ve filmu