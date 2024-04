Posílat Taurusy, podporovat Ukrajinu, nebo válku „zmrazit“? Scholzovi se klíží vlastní strana

Předseda poslanecké frakce německé vládní sociální demokracie Rolf Mützenich nadnesl v Bundestagu otázku, jestli by se země neměla bavit i o zmrazení a ukončení války na Ukrajině. Souznějící část SPD podporuje kancléře Olafa Scholze v odmítnutí posílat Ukrajině nejmodernější rakety Taurus. To ale vyvolává v hlavní vládní straně rozkol. Proti Scholzovi a Mützenichovi se postavila část strany, jejího významného představitele situace přiměla skončit v politice.

Německý kancléř Olaf Scholz (SPD) před několika dny slíbil, že jeho země bude pomáhat bojující Ukrajině tak dlouho, jak jen to bude nutné. „Německo podporuje Ukrajinu zbraněmi a municí více než kterákoliv jiná země v Evropě. Vynaložili jsme na to přes 28 miliard eur. A to je víc, než mnoho jiných zemí dohromady,“ prohlásil v rozhovoru.



Celková hodnota dvoustranné pomoci zemí plus institucí EU jako celku Ukrajině v její obraně před ruskou agresí do poloviny letošního ledna – šedivou barvou je vyznačena pomoc vojenská. Je vidět, že Německo pomáhá nejvíce z evropských zemí, daleko více než Francie. Modře je vyznačena neméně důležitá pomoc finanční (na podporu chodu státu, nákupy apod.) a černě výše pomoci humanitární. Zdroj: Statista

Německá pomoc má ale své limity, které Scholz nechce za žádnou cenu překročit. A ty jsou ukryté v krátkém slově Taurus.

Měl by Berlín vyslat na Ukrajinu rakety dlouhého doletu s dosahem až 500 kilometrů? To je několik dlouhých měsíců jedno z největších témat aktuální politické scény v Německu. S tím, jak ruské jednotky postupují na frontě na východě Ukrajiny, je tato otázka snad ještě palčivější než kdy dříve.

A právě spolkový kancléř Olaf Scholz se kvůli svému neoblomnému odmítavému postoji dostává do stále větší izolace: nejen ve své vládnoucí koalici, ale dokonce ve vlastní Sociálnědemokratické straně (SPD).

Pětice historiků a členů SPD na konci března zveřejnila otevřený dopis vedení strany. Napsala ho jako obžalobu Scholze a