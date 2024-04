Slováci si zvolili klid. Jen se neví, co je to bude stát

Referendum o vládnutí dopadlo dobře, prohlásil Robert Fico v gratulačním projevu pro Petra Pellegriniho a nepochybně měl pravdu. Ba naopak, byl možná ještě docela skromný.

Když se podíváte na prezidentské volby touto optikou, dopadlo hlasování o koalici, jejímž členem Pellegrini je, přímo znamenitě.

Čísla ukazují, že přesvědčivé vítězství Pellegrinimu nepřinesli zoufalí voliči Štefana Harabina (alespoň ne výlučně oni), ale voliči Směru a Hlasu, kteří houfně dorazili do volebních místností spolu s voliči maďarské národnosti. Jak upozornil deník SME, samotní harabinovci by na to nestačili.

Téměř půl roku protestů a kauz, o kterých se mluví i za hranicemi, se v poklesu jejich nadšení nijak neprojevilo. Naopak