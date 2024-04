Ten druhý za Ficem míří na vrchol. Kdo je Peter Pellegrini

Nastávající slovenský prezident strávil dvacet let ve Směru a DNA Ficovy strany v něm zůstalo – ať už jde o flexibilní názory, nebo majetky psané na blízké lidi.

Téměř celou svoji profesní kariéru je politikem. Od léta 2020 vede stranu Hlas, kterou založil, většinu produktivního života strávil ve Směru Roberta Fica.

Peter Pellegrini do prezidentského úřadu nastoupí jako osmačtyřicetiletý, a pokud by se úspěšně ucházel o post prezidenta i ve volbách v roce 2029, z úřadu bude odcházet jako osmapadesátiletý. Ať už dopadne volba hlavy státu za pět let jakkoli, Pellegrinimu se jako prvnímu na Slovensku podařilo postupně obsadit všechny tři nejvyšší posty – předsedou Národní rady byl dvakrát, jednou byl premiérem a nyní se stane prezidentem.

V roce 2002 se stal ve 27 letech poslaneckým asistentem a v roce 2006 poslancem. Ministerské křeslo získal v roce 2014, ještě v témže roce dosáhl i na post předsedy parlamentu. Místopředsedou vlády pro digitalizaci se stal o dva roky později, za další dva roky vykonával funkci premiéra, v roce 2023 získal opět post předsedy Národní rady a nyní se – i díky podpoře Směru – stává prezidentem. Za 22 let se tedy propracoval od asistentského postu do Prezidentského paláce.

Začalo to ve Směru

Ve straně Roberta Fica se učil, jak funguje slovenská politika. Jak je možné voličům každou chvíli říkat něco jiného – vždy s ohledem na mocenské zájmy. Poznal svět utajených sponzorů a bílých koní. Vyzkoušel si černou