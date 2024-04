Žijeme v těžkých časech, to radikálům jen svědčí, nejen v USA, říká dokumentaristka

Rok prezidentských voleb v USA už teď hýbe celým světem. Půl roku před jejich konáním vyvstává otázka, jaké skupiny mají na jejich výsledku své vlastní zájmy.

Jednou z nejsilnějších je bezesporu komunita amerických evangelikálních fundamentalistů, jejichž moc zasahuje až do nejvyšších pater domácí i zahraniční politiky Spojených států.

K evangelikálům se dnes v USA hlásí skoro čtvrtina voličů a voliček. Skrytým vlivem fundamentalistů se v novém dokumentu Modlitba za Armagedon, který v Česku uvedl festival Jeden svět, zabývala norská dokumentaristka Tonje Hessen Schei.

V rozhovoru s Deníkem N režisérka sdílí obavy ze vzrůstající moci fundamentalistů i nejistoty vyplývající z případného druhého prezidentství republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Evangelikální hnutí podle ní výrazně podporuje vzrůstající konflikt Izraele s Palestinou.

„Ve Státech jsme slyšeli věci typu, že Izrael má Boha na své straně a může, respektive měl by dělat, co chce, aby se ochránil. Samotný konflikt je tím, na co fundamentalisté čekali. Na velkou válku na Blízkém východě,“ popisuje Schei.

Modlitba za Armagedon byla v Česku uvedena v rámci festivalu Jeden svět. Po pražské části Jednoho světa film uvádí ještě jeho regionální ozvěny, konkrétní program pro vaši oblast najdete zde.

V rozhovoru se dočtete:

Kdy nastal vzestup amerických evangelikálních fundamentalistů?

Jak se ve filmu ocitl příběh motorkáře, který plánuje se svým harleyem dojet až do Svaté země, aby bojoval po Kristově boku?

Jak moc opadl vliv evangelikálních fundamentalistů po konci Trumpova prezidentství?

V čem byl pro fundamentalisty zlomový útok na Kapitol?

Jak se postoj evangelikálů odráží v americké podpoře Izraele v tažení proti Gaze?

Jak se bude vyvíjet vliv evangelikálních fundamentalistů na americkou politiku v příštích letech?

Své téma jste od předchozích dokumentů o technologiích, přírodě a umělé inteligenci poměrně znatelně proměnila. Co vás přimělo ponořit se do světa amerických radikálních evangelikálů?

Většina mé práce se zabývá problematikou moci a tím, do jaké míry utváří svět kolem nás. Žila jsem ve Spojených státech sedmnáct let, a když jsem se poprvé přestěhovala, byla jsem překvapena nedostatkem mediálního pokrytí situace v Izraeli a Palestině a velmi znepokojena nedostatečnou informovaností amerického obyvatelstva o této situaci. Jsem také vdaná za amerického muže, který je napůl Žid a napůl evangelikál, bylo to tedy i součástí mého soukromého života.

Ale nejvíce mě děsilo, když jsem viděla, jak