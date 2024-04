Perpetuum mobile vlády nad Mánesem. Správní rada si prodlužuje mandát bez voleb, umělci protestují, víc nemohou

Nadace českého výtvarného umění, které patří výstavní síň Mánes v centru Prahy, kontroverzně nakládá s majetkem, který má sloužit výtvarníkům. Upozorňuje na to dozorčí rada. Správní radu, která je za hospodaření zodpovědná, ale není jak vyměnit. Volí totiž sama sebe a volby nemusí ani konat. Podle právníků to neodporuje zákonu. Umělci protestují.

Nadace českého výtvarného umění by měla v unikátní výstavní síni Mánes na břehu Vltavy ukazovat to nejlepší, co čeští umělci dokáží. Místo toho se minimálně deset let propadá kvalita výstav, nadace má dluhy za obří rekonstrukci a prodává majetek, aby je splatila.

Přitom s majetkem nakládá nehospodárně, za což ji kritizuje i dozorčí rada, která dokonce podala trestní oznámení.

Jak upozornil Deník N v předchozím textu, nadace pronajímá velký penzion ve Starých Splavech kousek od Máchova jezera synovi své ředitelky Dagmar Baběradové. Její syn Miloš Štorkán od roku 2017 do loňska za rozsáhlé rekreační zařízení platil 200 tisíc korun ročně.

Popsali jsem také případ Galerie Zlatá lilie na Malém náměstí v Praze, kterou si nadace pronajímá za cenu z roku 1992 od pražského magistrátu a výrazně pod cenou ji dále poskytuje firmě Debut Prague, která zde prodává designové předměty.

Dozorčí rada již dva roky po sobě odmítla schválit výroční zprávu. „Kritizujeme zejména ředitelku nadace za naprosté nezvládnutí ekonomického vedení, nekoncepčnost a zatajování faktů,“ řekl Deníku N její předseda Antonín Janák.

Mánes býval pro umělce něčím podobným jako Národní divadlo pro herce. Na jeho stavbu se výtvarníci také skládali a přispěl třeba i první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk. Nyní ale nadace, která Mánes vlastní, umělcům v podstatě neslouží. Výtvarníkům z ní v posledních letech plynou maximálně jen nižší desítky tisíc korun. V minulosti přitom dokázala generovat násobně větší granty, které sloužily nadaným studentům nebo umožňovaly pořádání výstav.

Perpetuum mobile, které nemá kdo zastavit

Logická otázka zní – proč si umělci nezvolí jinou správní radu, která by jejich nadaci řídila v jejich zájmu?

Deník N fungování i dokumenty nadace detailně prošel. Vyplývá z nich, že nadace, která