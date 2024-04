Co bude v testech a jakou zvolit strategii? Šéf matematikářů Cermatu popisuje, jak chce zlidštit přijímačky

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia bude v příštích dnech dělat více než sto dvacet tisíc zájemců. Šéf matematikářů z Cermatu Josef Bobek v rozhovoru říká, co bude letos jinak, které úlohy budou nejtěžší, co v testech určitě nebude chybět nebo kolik v nich bude otevřených a uzavřených úloh. Vysvětluje také, jakou by měly děti zvolit strategii a jaké chyby by jim Cermat mohl uznat.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Čím testy začnou a jakou budou mít strukturu.

Jaké budou v testu nestandardní úlohy a kolik jich bude.

Jak chce Josef Bobek testy zlidštit.

Čím se liší testy na víceletá gymnázia a na střední školy.

Kolik bodů by podle Bobka měl získat budoucí gymnazista.

Jak by se podle něj měla matematika vyučovat a jak odpovídají testy výuce.

Kdybyste teď připravoval žáka na přijímací zkoušku z matematiky, co byste mu doporučil?

Určitě stránky Cermatu, kde jsou staré testy. My se snažíme, aby jednotlivé ročníky na sebe navazovaly, aby to bylo kontinuální, a tím pádem i předvídatelné. V aplikaci Tau si navíc mohou zvolit oblasti učiva, které jim nejdou.

Teď už ale všichni spíš finišují, ne?

V aplikaci jich pořád ještě přibývá, možná jsou to ti, kteří odolávali tlaku a připravují se na poslední chvíli.

Čím se liší testy pro deváťáky a pro zájemce o víceletá gymnázia?

U víceletých gymnázií je obtížnost celkově vyšší. Musíme si uvědomit, že to jsou žáci, kteří by měli být premianty, ať už v páté, nebo sedmé třídě. I gymnázia od nás očekávají, že jim testy rozřadí uchazeče do pořadí. To znamená, že není možné, aby to většina dětí napsala na sto procent, to by potom nefungovalo.

Naopak u devátých tříd si musíme uvědomit, že je to pro daleko širší škálu dětí – od zájemců o gymnázia po zájemce o učňovské obory s maturitou. Proto musí být testy připravené tak, aby žáci, kteří chtějí na učňovské obory s maturitou a mají na základní škole horší výsledky, z toho nebyli v úplné depresi, protože by tam nebylo téměř nic, co by spočítali.

Zároveň to musí splňovat i kritéria určité obtížnosti pro děti, které chtějí na gymnázia.

Když se nejprve zaměříme na testy pro deváťáky, mají určitou skladbu, třeba od nejlehčích úloh po nejtěžší, od otevřených po uzavřené?

Určitě ano. Je to dané skladbou úloh. Začínáme otevřenými úlohami a většinou máme tendenci