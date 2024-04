Cizinci jsou u lékaře většinou zvyklí více platit a méně čekat. Ukrajinci často kvůli ošetření cestují domů

Cizinci žijící v Česku narážejí v českém zdravotnictví především na jazykovou bariéru. Je pro ně problém například obvolávat ordinace při hledání termínu u specialisty. Nejpočetnější skupinu cizích pacientů, pokud nepočítáme Slováky, kteří s jazykem problém nemají, tvoří Ukrajinci. Těm se věnovala i speciální studie. Někteří uprchlíci jezdí za lékařskými zákroky raději do své domoviny.

Thomas z Nigérie žije a pracuje už několik let v Brně. Jmenuje se jinak, redakce zná i jeho skutečné jméno, které si nepřál zveřejnit. Letos koncem ledna musel na pohotovost, protože se doma hodně pořezal.

„Měl jsem hluboké řezné rány. Mám lékařské vzdělání, jsem embryolog a znám lidskou anatomii, takže vím, kdy je zasažená velká tepna a co může způsobit velká ztráta krve. Snažil jsem se to zastavit, ale pořád to krvácelo. Měl jsem podezření, že jsem si přeťal arterii, a tak jsem šel na pohotovost,“ popsal Thomas Deníku N.

Věděl, že na pohotovosti se přednostně vyřizují urgentní případy, což podle něj velká krvácející rána byla.

„Když jsem se dostal na pohotovost, snažil jsem se i kvůli jazykové bariéře vysvětlit recepční, že moje zranění je vážné. Ona mi dala bandáž, abych si to držel, a pak jsem čekal další