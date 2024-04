Skutečná hrůza za Problémem tří těles: seriál pomáhal stvořit vrah, jehož den po premiéře odsoudili k smrti

Lin Čchi od malička miloval si hrát. A když na začátku devadesátých let na prvním stupni základní školy objevil v sousedství velkou hernu plnou videoherních automatů, jeho osud byl zpečetěn.

Velký herní sen o Třech tělesech

Jako dítě celé roky snil o tom, že má v kapsách nekonečnou zásobu mincí a po ruce bezednou misku nudlí, aby mohl pořád jenom hrát. Jako vysokoškolák na známé nankingské technologické univerzitě Nan-jou (Nan-ťing jou tien ta-süe) už snil méně pohádkově, ale pořád bujně a jednou nohou ve fantazii: videohry tou dobou hrál závodně, v dresu provincie Ťiang-su, nastupoval dokonce i v mezinárodních soutěžích.

Po univerzitních státnicích ulovil solidní místo ve státním podniku. Jistota, ale hraní muselo jít trochu stranou, a to se Lin Čchimu začalo silně zajídat. Nakonec to vyřešil tak, jako to už před ním udělali jiní z rozpínajícího se čínského technologického byznysu: z rutiny státního podnikání skočil rovnýma nohama do divokého neznáma a založil si vlastní firmu.

Neuspěla, tak založil další. Potom další. A pak byla konečně na světě Jou cu wang-luo alias Yoozoo Games. Založena roku 2009; po pár letech už jedno z mezinárodně nejznámějších jmen čínského herního průmyslu.

Hlavně proto, že vyvinula hru Game of Thrones: Winter is Coming, založenou na seriálovém hitu HBO Hra o trůny. I díky tomu Yoozoo Games pod Lin Čchiovým vedením expandovala daleko za hranice Číny: v roce 2019 ze zahraničí pocházely skoro dvě třetiny jejích výdělků.

Lin Čchimu tehdy bylo teprve osmatřicet, ale už se koupal v