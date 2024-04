Čeští maloobchodníci očekávají pozitivní vývoj svého byznysu

Otevřít mysl, a tím i nové příležitosti k obchodnímu růstu. Tak znělo letošní téma. Po inflační krizi je to více než potřeba. Prostřednictvím 85 řečníků a panelistů a během více než 20 hodin odborného programu zaznělo mnoho dat, názorů a zkušeností. Připomeňme si to nejzajímavější, co byste si měli z Retail Summitu 2024 odnést.

Promoce – Už zase. Opravdu to nejde jinak?

S trochou nadsázky by se dalo říct, že tuzemský trh se loni vyvíjel směrem „nakupujeme privátní značky u diskontérů a v promocích“. Lenneke Schils a Ladislava Csengeri, zástupci vedení společnosti Consumer Panel Services GfK, přinesl alarmující čísla. Promo share v sektoru FMCG se loni meziročně zvýšil o téměř 4 % a poprvé se na něm výrazněji začaly podílet i privátní značky. Náladu spotřebitelů pak ilustruje údaj 47 %. Tolik Čechů se loni cítilo naštvaných na obchodníky a podvedených z vysokých cen potravin. Průměr v EU je přitom 37 %.

S pozitivněji laděným příspěvkem vystoupil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Na úvod však připomněl, že k loňskému utlumení spotřeby výrazně přispěla svou komunikací také vláda a média, která strašením inflací působila zbytečnou paniku. Lidé tedy šetřili daleko víc, než bylo reálně potřeba, popsal Prouza. Dokladem je fakt, že když inflace dosahovala 7 %, lidé ji podle průzkumů vnímali jako 27 %. „Teď však spotřebitelé přestávají mít blbou náladu a pomalu začínají otevírat peněženky,“ dodal a nabádal obchodníky a výrobce, aby nečekali a investovali do zvyšování IT gramotnosti a automatizace. Zároveň vyzdvihl potřebu zákazníky k nákupu inspirovat novými způsoby. Stále víc jich totiž informace hledá na sociálních sítích, u influencerů atp.

To, že nás čeká příznivý vývoj, se potvrdilo i během přednášky Lucie Zajícové z divize Retail Services CZ&SK v NIQ (dříve Nielsen). Ukázala zajímavá čísla v konkrétních kategoriích, jako je pet food, kde jsme šetřili prakticky nejméně, nebo dětský sortiment, na jehož poklesu v loňském roce je potřeba si připomenout kontext války na Ukrajině: v roce 2022 Češi naopak masivně nakupovali tento druh zboží do charitativních sbírek. Podle NIQ však Česko jako poslední země v EU ještě nedohnalo v rámci ekonomického vývoje předcovidový stav. Na závěr nechala Zajícová přítomné v sále skrz mobilní aplikaci hlasovat v anketě, zda vidí vývoj v letošním roce pro svůj byznys hůře, stejně nebo lépe. Celých 67 % jej vidí lépe. Nálada je skutečně lepší. Ale jak s tím naložit?

Pokud jde o promoce, které se na Retail Summitu řeší každoročně, mnoho řečníků se shoduje na myšlence „nesnižujte cenu, zvyšujte vnímanou hodnotu“. Ukázala to např. případová studie o kampani Nestlé k 100 letům Kofily. Byznys manažerka pro kategorii cukrovinek Stanislava Růžičková ukázala, jak se dobře pojatá kampaň odrazí na rekordních prodejích i bez slevových akcí. Makro ČR se podělilo o vlastní projekt Chytrý kuchař, v němž u určitých výrobků komunikuje časovou úsporu nad cenou.

Komunikace – Jsme udržitelní. Opravdu to ale zákazníky zajímá?

Téma udržitelnosti se sice dostává stále více do zorného úhlu spotřebitelů, výrobci v panelové diskuzi týkající se zemědělství se však shodli, že v konečném důsledku se stejně nakonec zákazník rozhodne podle chuti, podle kvality a ne podle toho, jestli máte recyklovaný obal. „Snažíme se zbourat mýtus, že tofu je neekologické, když soja na jeho výrobu cestuje z Brazílie a způsobuje deforestaci. Naše soja je z evropského pásu Podunají. Ale takové informace je podle mě efektivní komunikovat tak v poměru jedna ku třem. Pokud to zákazníkům nebude chutnat, nekoupí si to,“ řekl Jakub Lunter z firmy Alfa Bio. Milan Bartoš ze společnosti VAFO a Ivan Tučník z Plzeňského Prazdroje souhlasili. Oba výrobci si prošlapávají cestu k menší uhlíkové stopě a větší udržitelnosti ať už skrz masivní zavádění recyklovatelných obalů (VAFO), nebo regenerativní pěstování ječmene a iniciativu pro snižování spotřeby vody při výrobě piva (Plzeňský Prazdroj). Zároveň však připouští, že na zákazníky to až tak neplatí. „Měli bychom ale být proaktivní, převzít zodpovědnost a udávat směr. Možná to tolik nerezonuje teď, za tři roky ale může být všechno jinak,“ myslí si Milan Bartoš. „Uvažujme o udržitelnosti jako o omezení plýtvání a efektivním využití zdrojů,“ shrnul panel „Obchodníci budoucnosti“ Dalibor Bosák ze společnosti Gondella. Ukázal regálový systém pro obchody, který díky opětovnému využití ušetří až 80 % emisí CO².

Automatizace – Je to opravdu nutné? Je. Ale bude to stát peníze i čas

Na skutečnost, že zavádění automatizace a digitalizace vyžaduje značné investice, upozornil nejdříve z perspektivy státní ekonomiky David Marek ze společnosti Deloitte (je to například jeden z faktorů, který se bude v následujících letech silně promítat do tlaku na růst cen v energetice). Následně jej na úrovni firem rozvedl klíčový řečník letošního Retail Summitu, byznys stratég JP Castlin. Snaha o efektivitu totiž často neumí zohlednit nečekané náklady a změny. Tudíž o ní nelze přemýšlet jen jako o snižování nákladů, ale o nalezení rovnováhy mezi všemi relevantními náklady a omezenými zdroji. A někdy to vyžaduje tzv. „nutnou neefektivitu“ k tomu, aby firmy dokázaly být strategicky odolné. Cestou je diverzifikovat příjmy. Castlin zmínil např. oděvní řetězec Next, který původně začínal jako katalogový prodej. Vybudoval síť prodejen, kterou částečně pronajímá i dalším subjektům. Navíc díky tomu, že 60 % vratek se odehrává právě skrz in-store, motivuje zákazníky k upsellu. Nebo připomněl fakt, že Amazon má obrovské příjmy z reklamy a cloudových služeb, což mu umožňuje vykrývat případné ztráty v e-commerce sektoru.

Petr Kavánek ze společnosti Quant Retail šel ještě dál, když apeloval na publikum, aby o umělé inteligenci nesmýšlelo jako o zkratce. Program, který Quant vyvinul, umožňuje optimalizovat objednávky zboží podle aktuálních změn na trhu a vytvářet tisíce planogramů pro umístění zboží v regálech na základě dat individuálních prodejen. Je však třeba rozumět datům i v jejich kontextu tzn. proč byly v konkrétních provozovnách a v určitém období zvýšené poptávky nebo naopak výpadky. „Přeji vám, abyste v AI viděli příležitost pro dosažení vašich cílů, nikoliv zkratku, která se bude podobat stavbě domu od střechy,“ řekl na závěr Kavánek.