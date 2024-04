Tváře Ameriky: „Hrozí, že Trumpa zavraždí. Aby mu zabránili v návratu do Bílého domu“

Co týden, to jeden americký příběh. Seriál Deníku N přináší každý víkend původní profilový rozhovor s obyčejným člověkem z USA. Běžní lidé z americké ulice, z nichž každý má svůj příběh a úhel pohledu. Otázka na konec je pro všechny stejná: Koho budete v listopadu volit a proč?

Nicole Malone (42)

dispečerka v cestovní agentuře

pochází z Filadelfie v Pensylvánii

Narodila jsem se v South Jersey (v New Jersey) rodičům, kteří se také narodili v Americe a jejich rodiče se také narodili v Americe. Až moji praprarodiče pocházejí z Irska, kde žili ve stejném kraji, ale potkali se až ve Filadelfii. S rodiči se nebavíme, oni spolu taky nemluví, takže moje děti neznají svého dědečka. Tohle moji rodinu zcela provází – jakmile se někdo na někoho trochu naštve, už bouchá dveřmi a odchází středem. Mám bližší vztahy s kamarády než s rodinou.

Vždycky jsem byla vždycky velmi nezávislá, začala jsem pracovat při škole ve čtrnácti letech a v osmnácti už jsem měla našetřeno na vlastní bydlení a odstěhovala se z domu. Od té doby jsem vždycky byla soběstačná, tedy kromě doby, kdy jsem byla vdaná a moje čtyři dcery byly malé. Chci, aby moje dcery byly také jako já, jenže dneska jsou děti úplně jiné, měkké, se spoustou nároků a věčně přilepené k telefonu.

Nelíbí se mi, že je tu možné vyhodit dítě ze školy nebo dospělého z práce kvůli něčemu, co řekl nebo napsal před lety. Připadá mi, že už se všichni zbláznili. Jmenovali šéfredaktorku Teen Vogue a chvíli poté ji vyhodili za něco, co v šestnácti letech napsala na Twitter. Umí ta žena dělat svoji práci? To je podstatné. Lidé si dělají nároky na to, jak se ostatní mají chovat a jak mají mluvit, všichni se pořád navzájem hlídáme a přestali jsme si sdělovat, co si doopravdy myslíme.

Vláda se do všeho lidem moc plete. Chce všechno ovládat. Když si zapnete televizi, říkají moderátoři tří televizí úplně stejné věty. Když se cokoli opakuje dost dlouho, lidé tomu nakonec i uvěří.

S dětmi se o politice moc nebavím, jsou to přece děti. Jejich otec je liberál a hustí jim to do hlavy pořád. Prosadila jsem u něj, že je nesmí nechat očkovat. Bylo to těžké, ale pohrozila jsem mu, že kdyby je nechal očkovat proti covidu proti mé vůli, dám ho k soudu.

Donald Trump je to nejlepší, co se Americe mohlo stát. Znám ho dlouho, sledovala jsem ho v jeho televizní soutěži The Apprentice, vím, jak přemýšlí. Pro mě je důležitá osobnost a kvalifikace kandidáta, ne z jaké je strany. Volila jsem Clintona, volila jsem Obamu. Líbilo se mi na něm, jak mluví, ale dneska toho lituju a podruhé už jsem ho nevolila. Chtěl jen dělat mejdany s Jay Z, o nic jiného mu nešlo. Takže když ve volbách proti sobě stáli Hillary Clinton a Donald Trump, měla jsem jasno, že chci někoho, kdo rozumí