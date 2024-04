Od pondělí začne fičák, naše auta a týmy budou všude, říká Zdechovský

Koalice Spolu jako jeden z favoritů eurovoleb startuje dva měsíce před samotným hlasováním volební kampaň. Lídr lidovců na kandidátce Tomáš Zdechovský v rozhovoru popisuje plány koalice do finále kampaně. „Je potřeba si pro voliče dojít,“ říká europoslanec. Vymezuje se proti hnutí ANO, jehož předsedu označuje za „ohrožení“ a „bezpečnostní riziko“, kritizuje i vládní Starosty. „Někdo dělá videa z kabiny a machruje tam, jak všechno zařídí, ale na trávníku si pak uřízne obrovskou ostudu,“ myslí si Zdechovský.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jakou kampaň plánuje Spolu před eurovolbami?

Co by znamenala volební porážka koalice ODS, TOP 09 a lidovců?

Proč podle něj není Danuše Nerudová vhodnou adeptkou na post evropské komisařky?

Měl by Marian Jurečka pokračovat jako předseda lidovců?

Má Zdechovský ambice zasednout v čele KDU–ČSL?

Co musí podle něj lidovci změnit, aby se odrazili ode dna?

Chce Spolu vyhrát eurovolby?

Rozhodně chce, uděláme pro to maximum. Nejprve jsme si museli projít vnitřními diskuzemi, ale teď budeme mít dva měsíce, kdy uděláme všechno pro to, abychom lidi přesvědčili, že je Česká republika součástí Evropské unie.

Zatím vyšly dva předvolební modely, v obou Spolu ztrácí na hnutí ANO. Startujete kampaň, jaké máte plány, abyste to změnili?

Objet všechna místa v České republice. Rozdělili jsme si úkoly v rámci Česka pro Topku, ODS i nás lidovce. Budeme se soustředit na to, kde jsou jednotlivé strany silné, a ke konci kampaně uděláme co největší synergii, aby se to všechno slilo dohromady. Teď si ale musíme každý dotáhnout vlastní úkoly a začít jezdit, přesvědčovat, vysvětlovat.

Co si pod rozdělením úkolů máme představit? Geografické rozdělení podle síly stran v jednotlivých regionech? To znamená TOP 09 bude především řešit Prahu, lidovci jižní Moravu a Zlínsko, ODS velká města?

Ano. Topka oslovuje přirozeně lidi ve větších městech, tam je daleko větší potenciál pro jejich lídra Luďka Niedermayera.

Já se svým týmem objedu především Moravu, východní Čechy a malá a střední města. Nejvíc se těším na osobní kampaň v ulicích.

Luděk Niedermayer chce víc dělat