Hrad se dostal do sporu s ANO. Tvrdí, že souhlasilo se zvyšováním důchodového věku. Hnutí to odmítá, prý jen diplomaticky neoponovalo

Prezident Petr Pavel považuje důchodovou reformu za tak zásadní, že přesvědčil vládu i opozici, aby se přece jen zkusily na poslední chvíli dohodnout alespoň na některých jejích částech. Sezval proto minulý čtvrtek delegaci poslanců ANO a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) na Pražský hrad. Zhruba patnáct účastníků jednalo asi hodinu a půl.

Na tiskové konferenci po setkání Pavel na politiky znovu apeloval, aby hledali konsenzus. „Kdyby se důchodová reforma stala jen pouhou položkou na bojišti politických stran, v případě neúspěchu a v případě neústupnosti by neprohrála politická strana nebo vláda, ale byli by to všichni občané,“ prohlásil prezident.

V tu chvíli ještě mohl doufat, že jeho plán uklidnit znesvářené politické tábory uspěje.

Pak ale prezident na tiskové konferenci pronesl následující větu: