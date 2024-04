Škola, základ života. I když možná raději ne… Doporučujeme šest filmů ze Dnů evropského filmu, které musíte vidět

Tento týden odstartoval festival Dny evropského filmu, který přináší do českých kin oceněné evropské snímky. Z celkových třiceti filmů na programu jsme vybrali šest, na které doporučujeme vyrazit. Můžete s nimi podniknout cestu celou Evropou s hrdiny, jako je bulharská učitelka v důchodu či mladá Rumunka parodující kontroverzní postavu Andrewa Tatea. Hned tři filmy se odehrávají ve školním prostředí, i když v nich diváky nečeká žádná idyla.

Ve čtvrtek začal festival Dny evropského filmu, který přichází s pestrým výběrem filmů z celé Evropy. Letošní 31. ročník slibuje řadu snímků, které dosud v Česku nebyly k vidění, včetně oceněných filmů z Cannes, Benátek a Karlových Varů. Některé z nich vzápětí míří i do české distribuce.

Festivalový program v Praze, Brně a Ostravě a pak i ve zbytku republiky nenabídne pouze promítání, ale i spoustu diskuzí a setkání. Na oficiálním webu festivalu najdete kompletní program. My přinášíme šest tipů na to, co si z něj v kině nenechat ujít.

Blažiny lekce

Bulharsko-německý film Blažiny lekce režiséra Stefana Komandareva dokonale zachycuje sociální poměry v moderní evropské společnosti. Činí tak skrze perspektivu podvedené bulharské seniorky. Hlavní postava, důchodkyně a vdova Blaga ztvárněná bulharskou hereckou veteránkou Eli Skorčevou, se tu stává obětí