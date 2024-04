Vývoj bojů (770. den): Rusové útočí ve velkém, ale ztrácejí nejvíce bojových vozidel pěchoty za rok a půl

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 3. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Rusové stupňují obrněné útoky na různých místech fronty. Ve středu jsme ve vývoji psali o jednom z největších mechanizovaných útoků Ruska za celou válku, který se odehrál o víkendu u vesnice Toneňke. Dopadlo fiaskem, téměř polovina nasazených vozů byla zničena nebo poškozena.

Nejde ale o izolovaný incident. Hromadí se zprávy, že Rusové v poslední době stupňují počet takových útoků.

Ve středu se objevilo video z ruského mechanizovaného útoku u vesnice Terny nedaleko Lymanu na severu. Kolona ruských vozů (asi do deseti) jela za sebou v řadě po jedné cestě. Útok se díky dronům, dělostřelectvu a protitankovým zbraním podařilo Ukrajincům odrazit.

Russian forces attempted another mechanized push east of Terny, suffering heavy losses.

The formation was funneled down a single road, with Ukrainian forces dropping a massive mixture of well-sighted artillery, FPV munition, and ATGM fire on the group. pic.twitter.com/8VhVtcIhwO

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2024