Učila ve státních školách, nyní má svou vlastní. Známá je však zejména působením na TikToku a dalších sociálních sítích, kde jako Štěkánka the Učitelka glosuje české školství a radí žákům s jejich problémy. „Neříkám nějaké odborné věci, ale úplné základy,“ popisuje v rozhovoru Štěpánka Cimlová.

Nekřičte na děti a netrestejte chyby, radí kolegům influencerka Štěkánka the Učitelka

Co vás motivovalo založit si TikTok?

To bylo v březnu 2021 poté, co jsem odešla ze státní školy. Chtěla jsem odjet do Spojených států a točit tam videa. Bohužel týden před odletem přišel lockdown, takže jsem se vším tím vybavením zůstala sedět doma.

Tak jsem začala natáčet na YouTube a začali se mi ozývat moji bývalí žáci s tím, že jsou úplně vyřízení z distanční výuky. Věděla jsem, že někteří to mají doma opravdu komplikované, proto jsem jim začala dělat doučování online.

Jednou za lockdownu jsem otevřela TikTok a napadlo mě natočit školákům krátké video o tom, že když