Oteplování zrychlilo. A my nevíme proč. Jak moc se máme bát?

Meruňky letos rozkvetly skoro o měsíc dříve, než by měly. Nadcházející víkend – první dubnový – přinese v Česku teploty mezi 25 a 30 °C. A loňský rok byl celosvětově teplejší o dvě desetiny stupně, než dovedou vysvětlit klimatické modely. Něco se děje.

Počasí není podnebí. Vysoká teplota po několik dnů nemusí nic znamenat.

Celosvětová průměrná teplota za celý rok, to je něco jiného. Za tak dlouhé období se náhodné jevy zprůměrují a co zbude, je dlouhodobý trend.

Mimořádně teplé jaro, jehož jsme právě svědky, by mohlo být statistickou anomálií. Pravděpodobněji jí však není. Zapadá do trendu setrvalého globálního oteplování. Možná dokonce poukazuje na jeho novou znepokojivou tendenci: zrychluje více, než se zatím předpokládalo. Navazuje totiž na loňský rok, který byl výjimečný i na poměry klimatické změny.

Rok 2023 byl nejteplejší v historii systematického měření. To je v souladu s očekáváním. (Možná byl dokonce nejteplejší za posledních zhruba sto tisíc let.) Teplota takto nepřetržitě roste už řadu let. Co v souladu s očekáváním není, je velikost změny.

O deset let dříve

V roce 2023 dosáhla průměrná celosvětová teplota na hodnotu 1,4 °C nad srovnávací předindustriální úroveň. Podle matematických modelů, se kterými pracuje například Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), to mělo být