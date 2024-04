Jiří Cieslar nepsal běžné kritiky, uměl do filmů a jejich tvůrců pronikat. Nakonec to ale jeho samotného změnilo

Seriál Česká inteligence: Když před osmnácti lety nečekaně a tragicky zemřel, rozprostřely se nekrology tematicky celkem nečekaně do dvou hlavních poloh. První a převažující pisatelé ho označovali – v souladu s tím, jak byl od roku 1989 vnímán – za nejlepšího autora píšícího o filmu v českých zemích. Část dalších – vesměs mladších – se k němu postavila kriticky a označila jeho styl, který prý vlastně neměl metodu a trpěl subjektivismem, za vývojově překonaný. Cieslar prý psal jenom o tom málu, co měl celý život rád, ačkoliv svět soudobé kinematografie je mnohem složitější. Existovat už tehdy slovo „boomer“, bylo by se mu ho asi dostalo.