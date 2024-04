Čerstvá držitelka ceny Anděl Anna Vaverková: čeština pro tuzemské umělce v zahraničí nemusí být bariéra

„Kdybych musela začít dělat kompromisy ve svém umění, mohu jít dělat na plný úvazek jinou práci, protože by mě hudba začala štvát,“ říká Anna Vaverková, čerstvá držitelka ceny Anděl a autorka jednoho z nejlepších domácích alb loňského roku.

V Berlíně žijící zpěvačka Anna Vaverková je doslovným vtělením rčení všechno zlé je k něčemu dobré. Před pandemií měla s kapelou The Flavians nakročeno k úspěšnému vstupu na globální hudební scénu. Zahráli na legendárním festivalu Glastonbury a zajímala se o ně německá i světová média a zahraniční dramaturgové. Dokud nenastoupila pandemie a veškeré hudební plány ze dne na den z kalendářů zmizely.

Vaverková se začala věnovat sólové tvorbě s českými texty a hned s debutovým EP Roztomilá holka v roce 2022 oslavila nevídaný úspěch. Společně s kapelou Tamara byli jedinými nominovanými na všechna odborná tuzemská hudební ocenění – cenu Anděl, Vinyla a Apollo.

Jen pár dnů od vydání loňské debutové desky Pozdravy z polepšovny se mezi hudebními publicisty i fanoušky na sociálních sítích začalo mluvit o tom, že jde o jednu z nejlepších tuzemských desek roku.

A Vaverková opět dosáhla na nominace na všechny tuzemskýé hudební ceny, tentokrát po boku hudebnice Petry Hermanové. Minulý víkend se hudebnici podařilo nominaci v cenách Anděl proměnit a vyhrála v kategorii Alternativa & Elektronika.

V rozhovoru se dočtete:

o boji s autorským blokem,

o navazování vztahů s tuzemskou hudební komunitou,

o nepříjemných interakcích s fanoušky na hraně sexuálního podtónu,

o hraní na festivalu Glastonbury

i o výjezdu na americký festival South by Southwest.

V sobotu jste vyhrála cenu Anděl v kategorii Alternativa a elektronika, gratuluji k úspěchu.

Z toho mám opravdovou radost. Přijde mi ale, že alternativa a elektronika jsou dvě kategorie. Alternativa a pak elektronika. Dělám alternativu, ale je to zároveň takový popík. Jsem upřímně ráda, že jsem cenu vyhrála, ale nevím, jestli tu kategorii zastupuju, protože nedělám elektroniku. Nevím, jak ty ceny fungují, ale tyhle dvě kategorie by mohly být do budoucna oddělené.

Jaké pro vás je jezdit do Česka jen na koncerty a nebýt aktivní součástí tuzemské hudební scény?

Pro mě osobně je to asi dobře v tom, že mohu pořád být v takovém svém uměleckém inkubátoru. Nic mě nemusí ovlivňovat. Jsou tam i negativa, že třeba musím vždy dojíždět na koncerty nebo že nejsem aktivně v centru scény. Hodně umělců tady asi jen tak jde na pivo ven a potká se s jinými a mohou pořád networkovat, což se mi neděje.

Nechodím ale moc ven ani v Berlíně. Jsem sociálně nejistý člověk, zvlášť u lidí, které neznám. Nemyslím si tedy, že by mi vyloženě pomohlo tady být, protože bych asi byla ještě víc nejistá. Říkala bych si, že na tu akci mám jít, ale cítila bych se nejistě, jestli to zvládnu. Takhle to alespoň nemusím řešit.

A jak se vám daří navazovat vztahy s místní hudební komunitou?

Hodně mi v tom pomáhá Instagram. Líbí se mi, že se díky němu dá dobře propojit s umělci i celkově se scénou. Na to je to skvělá platforma.

Na Instagramu jste nedávno sdílela negativní zkušenost z koncertu, kde jste hovořila o tom, že vaši fanoušci občas nerespektují váš osobní prostor. Co se stalo?

Moje zkušenost není tak hrozná, ale je to něco, co mi není příjemné. Na posledních koncertech se mi hodně děly situace na hraně. Nebylo to během koncertů, tam mám svoji osobní zónu, ale mám problém po koncertech, kdy za mnou přijdou fanoušci.

Většinou se to děje v Česku, že týpci