„Skotsko proti nenávisti“ vyvolává obavy o svobodu slova a rozpaky z prodloužené ruky zákona

Tři dny trvalo, než se ze skotské legislativní mlhy vynořil přesnější výklad zákona, který od 1. dubna vyjasňuje a v některých ohledech rozšiřuje ochranu před nenávistí a předsudky vážící se k věku, zdravotnímu hendikepu, náboženství, sexuální orientaci, transgenderové a jinak nevyhraněné sexuální totožnosti.

Skotský parlament, ve kterém má většinu Skotská národní strana, zákon schválil už v roce 2021, ale platnost byla až do nynějška odložena. Nově zavádí až sedmiletý trest odnětí svobody a vysoké finanční pokuty. K naplnění skutkové podstaty trestného činu však musí mít inkriminované chování (nebo text zveřejněný například online) výhrůžný nebo násilný charakter a současně podněcovat k nenávisti.

Verbální útoky vůči chráněným kategoriím, které by byly provázeny fyzickým napadením, mohou skotské soudy považovat za přitěžující okolnost.

Vztahuje se to například na situaci, kdy útočník udeří oběť do obličeje a doprovodí to výrokem: „Tu máš, ty fracku.“ (Tento věkový atribut lze volně nahradit jinou, pejorativnější charakteristikou).