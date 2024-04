Odešla jsem ze Slovenska. Jsem lhostejná?

V poslední době o mně někdo neustále diskutuje.

Mluví o mně komentátoři, sociologové i prezidentští kandidáti. Předhánějí se v názorech na to, kdo mě vytvořil a kdo za mou existenci nese odpovědnost; v popisech toho, jak se cítím a jak vidím svět; v interpretacích, proč jsem se rozhodla tak, a ne onak. „Houfné odchody“, „zlomené hole“, „odlité mozky“, zazní v téměř každé takové debatě.

Můj mladý slovenský mozek se do Česka odlil před téměř šesti lety a zatím se domů nevrátil.

Tento text není příspěvkem do debaty o tom, zda mladí odcházejí do zahraničí kvůli aktuálnímu dění více než kdysi; není návodem na to, jak mladé lidi, kteří ze Slovenska odešli, dostat zpátky. Není pokusem o popsání jakési univerzální zkušenosti, protože nevěřím, že něco takového existuje. A není ani obhajobou mého rozhodnutí. Pochybnosti, zda jsem jednala – a stále jednám – správně, pociťuji každý den. Je jich příliš mnoho na to, abych se s nimi vypořádala v jednom článku.

Tento text je zkrátka popisem toho, jak se jednomu odlitému mozku s jeho rozhodnutím ze Slovenska odejít žije. Je o komplikovaném pocitu ztráty i zisku zároveň; o smutku, který pociťuji při pohledu na svou rodnou zemi; o pochybnostech, které neumím setřást – a také o pocitu jen velmi těžko popsatelné viny.

Banalita příběhu

„Už mě to všechno s prominutím sere!“ zvolá