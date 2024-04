„Hlavně nedráždit Rusko“ byl od Západu špatný nápad, říká první Putinův premiér Kasjanov

Na co jsme se mimo jiné ruského expremiéra Kasjanova ptali: Proč ruská opozice působí tak bezradně?

Kdy podle něj přestal být Putin nadějným, energickým vůdcem?

Proč se po mobilizaci nestalo to, co opozice a Západ očekávaly?

Když jsme spolu mluvili naposledy, bylo jedním z hlavních hesel ruské opozice toto: „Rusko bez Putina!“ A teď jsme se ocitli v epoše „Rusko bez Navalného“. Co to je za zemi?

Je to země, pro kterou je smrt Navalného velkou tragédií. Málokdo z nás očekával, že ho umučí až k smrti. Těžce to prožíváme jak my, kteří se hlásíme k opozici, tak běžní občané žijící v Rusku. Bylo to zřejmé, když jsme viděli frontu k rakvi během jeho pohřbu.

Přišlo tam 16 tisíc lidí. Ve městě, v němž žije 15 milionů obyvatel. Je to málo, nebo hodně?

V atmosféře strachu, která panuje v Rusku, je to dost.

Nebyl to ale spíš jednorázový projev soucitu než známka probouzení se ruské společnosti?

Bohužel. Obecná nálada se nezměnila. Ale to jsme ani nemohli čekat.

Když byl v roce 2015 demonstrativně zabit Boris Němcov, na chvíli se kolem jeho smrti konsolidovala občanská společnost a opozice. K žádným praktickým výsledkům to ale nevedlo. Na chvilku jsme se spojili, společně demonstrovali, i Navalnyj se k nám připojil, ale pak se to všechno zase rozpustilo v mlhu.

Dnes ani žádná taková konsolidace není na programu dne.

Existuje alespoň něco, na čem se všichni vy, kteří se za opozici prohlašujete, shodnete?

Ale ano. Shodneme se v hodnocení toho, co Rusko nyní páchá. Všichni my opoziční lídři i aktivisté jednotně odsuzujeme ruskou agresi Putina proti Ukrajině. Také máme jednotný pohled na v Rusku probíhající represe, na zamezení jakékoliv občanské aktivity. V tom se shodneme.

To je všechno?

Ano. Ale nelze tvrdit, že jsme nějak rozhádaní.

Pořádáte v Rusku nějaké společné akce?

My nemáme možnost provozovat jakoukoliv politickou činnost. Všichni aktivisté a opoziční politici jsou buď v zahraničí, nebo v ruském vězení.

Chtěli jsme s pomocí našich zbývajících moskevských aktivistů svolat pochod na památku Borise Němcova. Pořádali jsme ho osm let po sobě. Letos nám byl radnicí zamítnut. S odůvodněním, že stále platí proticovidová opatření. Covid už odešel, omezení zůstala.

Režim se velice bojí jakéhokoliv projevu nespokojenosti. V Rusku je teď strašná atmosféra.

Michail Kasjanov Narodil se v roce 1957 v Solncevu v Moskevské oblasti.

V letech 2000 až 2004 předsedal ruské vládě, od roku 2005 je jedním z vůdců demokratické opozice.

Vystudoval Moskevský dopravní institut.

V 80. letech minulého století pracoval ve Státním plánovacím výboru SSSR.

V roce 1995 se stal náměstkem ministra financí, vedl mimo jiné rozhovory s věřiteli Pařížského a Londýnského klubu ohledně dluhu bývalého SSSR – je autorem globální restrukturalizace všech sovětských dluhů.

Po státním bankrotu v letech 1998–1999 vedl rozhovory s věřiteli o restrukturalizaci ruského zahraničního dluhu i dluhů jednotlivých ruských bank. Dosáhl dohody s Mezinárodním měnovým fondem, která zachránila Rusko před další hlubokou krizí.

Po nástupu Putina k moci v roce 2000 se stal vicepremiérem (de facto ale stál v čele vlády, protože tehdejší premiér Putin byl po odstoupení prezidenta Jelcina z funkce pověřen dočasným vedením státu do voleb).

Po Putinově oficiálním nástupu do nejvyšší funkce v květnu 2000 se Kasjanov stal premiérem i de iure a zároveň vedl ministerstvo financí. Vypracoval podrobný plán ekonomických reforem na další období.

Londýnský měsíčník Euromoney ho v roce 2000 vyhlásil nejlepším ministrem financí v zemích střední a východní Evropy.

Časopis Forbes ho v roce 2017 označil za nejefektivnějšího ruského premiéra od rozpadu SSSR.

Kdyby se hypoteticky konaly v Rusku svobodné volby, dokázali byste vy, představitelé různých opozičních stran a hnutí, vytvořit koalici? Zatím se vám to nikdy nepovedlo, a proto jste také nikdy nedosáhli žádného úspěchu…

Koalici bychom