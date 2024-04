Rusko do Evropy vozí i obilí z okupovaných území. Levný dovoz může být částí hybridní války, říká šéf Agrární komory

Protesty zemědělců teď na několik týdnů utichnou. Ti totiž museli vyjet na pole, ale do ulic se mohou vrátit. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala možná už v květnu. Záležet ovšem bude jak na postoji vlády, tak na trhu s komoditami. Zemědělce totiž trápí dovoz obilovin z východních zemí, mimo jiné z Ruska. Ten snižuje ceny. „Může to být i způsob vedení hybridní války proti Evropské unii, protože to způsobuje velmi špatnou ekonomickou situaci zemědělců a podrývá autoritu EU,“ říká v rozhovoru pro Deník N Doležal.

Kdy budete znovu protestovat? Nebo už protesty skončily i s ohledem na polní práce, které teď začínají?

Polní práce probíhají. I to je důvod, proč jsou ty protesty na nějakou dobu přerušeny. Nyní máme důležitější věci na práci. Tedy zajistit, aby vůbec nějakým způsobem pokračovala zemědělská výroba. Že se k protestům vrátíme, určitě nevylučuji. Situace se pořád nezlepšuje a řešení, ať už od vlády, nebo Evropské unie, není z našeho pohledu dostatečné. Bylo by to ale spíš až na konci května, abychom byli schopni jarní práce do té doby dokončit.

Až se zaseje.

Na jaře musíme zasít. Až za námi budou jarní práce, tak se k protestům případně vrátíme.

Zemědělci sdružení Agrární komorou protestovali v regionech i v hlavním městě. Pravděpodobně nejviditelnější byl protest 7. března. Nebyl ten protest ale zastíněn sypáním hnoje před Úřad vlády?

Možná kdyby té kupky nebylo, mluvilo by se o tom méně. Já jsem mnohokrát říkal, že oproti protestům třeba v Bruselu, kde hořely stohy pneumatik a zemědělci se tam na barikádách pomalu přetahovali s těžkooděnci a házeli na ně petardy, jsou ty naše protesty čajovým dýchánkem. A já ty protesty v Bruselu viděl.

Jedna kupka je oproti tomu