Vývoj bojů (768. den): Zelenskyj otevřeně říká, kdy mohou Rusové zahájit velkou ofenzivu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 1. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech popsal scénář, který Ukrajině hrozí, pokud Spojené státy neodblokují slíbenou vojenskou pomoc ve výši 60 miliard dolarů. Přidal k tomu varování před hrozbou nové ruské ofenzivy, která by mohla přijít už letos. Znamenalo by to návrat zpět a ústup krok za krokem, říká.

Čeho se Zelenskyj obává? „Bez podpory USA nebudeme mít protivzdušnou obranu, rakety do Patriotů, rušičky pro elektronický boj, 155milimetrové dělostřelecké náboje,“ řekl v rozhovoru pro Washington Post, vzal si kus papíru a nakreslil malý graf.

Pokud denně potřebujete osm tisíc nábojů na ubránění frontové linie a máte například jen dva tisíce, je podle Zelenského nutné počítat s tím, že se mohou Rusové dostat do velkých měst. Pokud nepodnikneme nové kroky a nepřipravíme novou protiofenzivu, udělají to Rusové, varuje ukrajinský prezident.

Vývoj by tomu mohl nasvědčovat. Poslední týdny Rusové zintenzivnili raketové a dronové útoky na ukrajinská města, výrazně zasáhli energetickou infrastrukturu a vyčerpali ukrajinskou protivzdušnou obranu, která Ukrajincům chybí i na frontě. Jen během útoků z 22. a 29. března bylo těžce poškozeno pět ze šesti elektráren největšího soukromého dodavatele elektřiny DTEK.

Mohla by Ruská federace tento tlak na Ukrajince spolu s letním počasím bez bláta a při zpožděné americké (i evropské) pomoci využít k větší ofenzivě?

Kdy může ofenziva přijít podle Zelenského, Economistu a velitele Pavljuka. Podle ukrajinského prezidenta by Ruská federace mohla ofenzivu rozjet