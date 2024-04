Válečná stezka: Trumpovo „řešení“ války je jak z teorie her. Putinovi dává dvě cesty, obě vítězné

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Časiv Jar na řadě: Ruské jednotky se tlačí vpřed po celé délce fronty a jedním z nejexponovanějších míst je Časiv Jar, obec ležící na západ od Bachmutu, který za cenu mimořádných ztrát udolali loni. Dobytí Časiv Jaru by umožnilo pokračovat od jihovýchodu v tlaku na velká donbaská města Kramatorsk a Slavjansk, která by mohla být jedním z cílů celé ruské ofenzivy tohoto roku.

Ukrajinci hlásí, že obrana města zatím drží, Rusové ale mírně postoupili severně a jižně od Časiv Jaru. To spadá do vzorce, jakým dobyli například Bachmut a Avdijivku – poté, co města obklopili ze tří stran, se Ukrajincům, kteří navíc trpí nedostatkem munice a vojáků pro rotace sil na frontě, ostřelované pozice těžko bránily.

Reportáž z Časiv Jaru nedávno přinesl Voxpot. A je pochmurná.

Trumpův plán: Novináři prestižního listu Washington Post se dobrali toho, jaký plán má na „mír do 24 hodin“ pravděpodobný republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump.

Podle lidí blízkých exprezidentovi spočívá v tom, že