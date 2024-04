Vyhraje Pellegrini? Vrátí se mafie. Korčok? Bude Amerika. Byli jsme v baště Harabinových voličů, kteří rozhodnou

„Koho budu volit? Menší zlo, Korčoka,“ říká – jen zdánlivě překvapivě – důchodce Ján (62).

Jsme v Ľubici u Kežmarku, odkud pochází Štefan Harabin a kde má četné příbuzenstvo. V prvním kole slovenských prezidentských voleb předminulý víkend zde vyhrál Ivan Korčok se ziskem 37,6 procenta hlasů, druhý Harabin měl 32,6 procenta z 516 voličských hlasů.

V hospodě svérázně nazvané Hashtag (i se symbolem hashtagu na zdi) sedím se dvěma Jány. Předtím, než odešli do důchodu, byli řemeslníky. Liší se tím, že jeden pije hruškovici, druhý švestkovici.

Hned vedle hospody uprostřed vesnice je kostelík.

„Tady to doplníme, nebo co, pánové?“ zeptá se mladá servírka česky. Od obou Jánů se dozvím, že servírka je místní a česky mluví, jenom když má dobrou náladu.

Jak volí ti, s nimiž Harabin hrával stolní tenis a fotbal

Starší Ján (64) s Harabinem hrával kdysi ping pong. Harabin prý byl výborný obranář, což moc nesedí k tomu, že v politice působí jako útočník.

„Má hlavu, myslí mu to. Jsme kamarádi, i s jeho rodinou. Ale vadí mi jeho vystupování. V prvním kole jsem volil Kubiše. Velký chlap a má vystupování, takový by měl být prezident,“ řekne Ján od hruškovice. Tvrdí, že i jeho tři děti budou ve druhém kole volit „menší zlo“ – a to Korčoka.

Mladší Ján volil v prvním kole Igora Matoviče (expremiér, dříve OLaNO, dnes strana Slovensko, pozn. Deníku N), prý jaksi ze zvyku. „Věděl jsem, že nevyhraje. Mám takové přesvědčení, že když nepůjdu volit, nemůžu pak mudrovat. Tak jsem udělal, co jsem udělal. Ve druhém kole budu volit Korčoka, Fico nemůže mít všechno. Kdyby nebyl Pellegrini s ním, volili bychom tady mnozí jeho,“ zhodnotí situaci.

V Ľubici ještě zůstaneme. V tomto kraji žijí i otec a synové