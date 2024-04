Festival filmu a vědy AFO nás vezme na výlet po fyzické i virtuální paměti

Mohou nás vzpomínky oklamat? Co se děje, když svoji paměť svěříme nejrůznějším technologiím? Jak vypadá DNA z pravěku a jaké novinky ze života dinosaurů se dozvíme díky nejnovějším výzkumům? Jaké tajemství ukrývá ekosystém hub? Na tyto i další otázky budou hledat odpovědi návštěvníci mezinárodního festivalu AFO Univerzity Palackého v Olomouci. Tento svátek filmu a vědy se koná od 23. do 28. dubna. Akreditace je zdarma.

„Programem budeme reflektovat různé způsoby, jak paměť a uchovávání informací ovlivňuje náš svět a jaký je vztah paměti a vědění. Bude nás zajímat jak lidská paměť z hlediska ukládání informací a jednotlivých vzpomínek, tak i paměť technologická – tedy evoluce různých technologií, které si člověk za svou historii vyvinul, aby na ně mohl svou vlastní paměť delegovat. Od vzniku písma po neuronové sítě,“ nastínil záměr hlavní dramaturg sekce Paměť Zdeněk Rychtera.

Paměti bude věnována celá jedna hlavní sekce filmových projekcí, přednášek a například podcastů, nicméně téma bude organicky proplouvat napříč ostatními nesoutěžními sekcemi, které jsou designované tak, aby pokrývaly různé odlišné aspekty tématu. V programu se objeví sekce Resilience, Přirozenost a příroda, O houbách a lidech, Dynastie: Dinosaurovci a Věda v popkultuře.

O přízeň odborné poroty se uchází 57 snímků ve třech kategoriích

Vítězové si odnesou originální krasohled skláře Martina Hlubučka. V Mezinárodní soutěži se objeví snímek Houby: Síť života (Fungi: Web of Life), jehož komentář namluvila ikonická hudebnice a umělkyně Björk, nebo nový snímek Poslední šance na záchranu života (Last Chance to Save a Life) australské producentky Sonyi Pemberton o fágové terapii. Tato terapie využívá viry, které v těle najdou nebezpečné bakterie a zahubí je.

Kanadský režisér Niobe Thompson diváky vezme na Hon na nejstarší DNA (Hunt for the Oldest DNA). Autor tohoto snímku skrze strhující příběh vědkyň a vědců nahlíží do dávného světa před dobou ledovou pomocí vědeckého „stroje času“ – unikátním sekvenováním prastaré DNA. Režisér přijede film osobně uvést.

„Mezinárodní soutěž představuje vrchol kolektivního audiovizuálního umění. Filmy jsou nejen odkazem na vědecké poznání, ale také nabízejí unikátní pohled na svět kolem nás a osvětlují témata, která jsou často přehlížena – od výzkumu ekosystémů až po alternativní světy a komunity simulované v herní virtuální realitě,“ popsal programový ředitel AFO Ondřej Kazík.

Diváci se ponoří i do světa psychedelik

Ponoření do světa psychedelik umožní německý dokument Léčivá síla psychedelik (The Healing Power of Psychedelic Drugs) režisérek Caroline Charlotte Haertel a Mirjany Momirović. „Téma rezonuje i se současným zákazem HHC v České republice a dobře navazuje na novou sérii Iva Bystřičana Česko na drogách. Série si vzala za cíl vytvořit poučenější a kompetentnější pohled na různé typy látek, které mění vědomí. Od alkoholu po LSD série ukazuje historické tradice i poslední trendy v užívání různých substancí napříč naší populací,“ doplnil Ondřej Kazík.



Na vzrušující cestu historií sexuální výchovy se diváci vydají s filmem Pobavme se o sexu – sto let sexuální výchovy (Let’s Talk About Sex – A Century of Sex Education). Tato dvoudílná série režisérek Iny Kessebohm a Nadine Neumann osvětluje fascinující souhru mezi hodnotami, morálkou a inovacemi a našimi neustále se měnícími postoji ke vztahům a sexualitě. Dokumentaristé si ale také kladou filozofické otázky na téma digitálních technologií.

V Česko-slovenské soutěži se tak objeví dokument Poznámky z Eremocénu (Notes from Eremocene) od slovenské režisérky Viery Čákanyové. Eremocén je epocha vyznačující se pocitem osamělosti v důsledku vyhubení mnoha jiných forem života. Snímek na pomezí filozofické eseje a sci-fi na ni nahlíží pohledem virtuální budoucnosti.

Snímky v soutěži krátkých filmů zase pátrají po nekonvenčních tématech prostřednictvím hravých formátů a stylů a svojí inovativností nepřestávají porotce každoročně překvapovat. Na své si přijdou jak technologové, tak nadšení občanští přírodovědci.

Na AFO přijedou i držitelky ceny Emmy

Kromě soutěžních filmů se mohou diváci těšit na dramaturgický výběr toho nejzajímavějšího, co se v posledních dvou letech objevilo v Česku a zahraničí. Nebudou chybět inspirující přednášky a další doprovodný program. Do Olomouce zavítá Kateřina Cizek, držitelka cen Peabody a Emmy.

„Dokumentaristka vede inovativní inkubátory, výzkumné projekty a spojuje umění, dokumentaristiku a žurnalistiku s novými technologiemi a vědou. Její dřívější lidskoprávní projekty – na různá témata od mediální revoluce spojené s užíváním ruční kamery po pašování lidí a genocidu ve Rwandě – podnítily vyšetřování trestných činů a změnily politiku OSN,“ řekl dramaturg Dominik Vontor.

Na festivalu se objeví i Hannah Critchlow, mezinárodně uznávaná neuroložka, moderátorka a členka Magdalene College na univerzitě v Cambridge. Je známá především tím, že demystifikuje lidský mozek a vystupuje v pořadech BBC, ABC a korejské televize. Součástí programu bude i online přednáška špičkové psycholožky, světové odbornice na altruismus Abigail Marsh. Na AFO se osobně podívá i odborník Peter McCoy. Ten spoluzaložil celosvětové hnutí radikální mykologie, které otevírá cestu do tajů hub, lišejníků a mikrobiomů široké veřejnosti.

Návštěvníci se budou moci potkat i s paleontoložkou Jingmai O’Connor, která se zaměřuje na obratlovce a v současnosti pracuje ve Field Museum of Natural History v Chicagu jako kurátorka fosilních plazů. Účast potvrdil i český sociolog Vojtěch Pecka, který se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak problematicky se fosilní průmysl staví ke klimatickým změnám. Objeví se i přední britský historik Chris Manias a paleontolog Daniel Madzia. Ten se účastnil terénních výzkumů ve Spojených státech, v Rusku, v Panamě či v Polsku. Vedl výzkum, jehož výsledkem bylo pojmenování prvního českého neptačího dinosaura.

Pocta Jane Goodall a Cormacu McCarthymu

„U příležitosti 90. narozenin Jane Goodall si připomeneme zásadní odkaz této ikonické vědkyně a aktivistky. Filmovým médiem přiblížíme dílo a myšlenkový odkaz spisovatele Cormaca McCarthyho. McCarthy poslední dekádu svého života strávil jako aktivní člen Santa Fe Institutu, mezioborového výzkumného centra. V české premiéře tak uvedeme dílo Cormac McCarthy’s Veer polského režiséra a fyzika Karola Jalochowského,“ doplnil Ondřej Kazík.

Vizuál festivalu připomíná návrat do budoucnosti

AFO každý rok přichází s novou vizuální identitou, která souzní s hlavním tématem. Letos se kreativní tým snažil uchopit paměť a do svého týmu „pozval“ umělou inteligenci. Psí posádka dohlíží na astronauty na Měsíci a naviguje je. Vizuál vychází z retro estetiky a typografie evokuje zlatou éru zábavních parků. Festival se stane jedinečným místem v prostoru a čase, s vlastními pravidly, které čeká, až ho návštěvníci zaplní zážitky. www.afo.cz