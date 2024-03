Deník N a Spiegel: BIS ukázala na Bystroně z německé AfD

Bezpečnostní informační služba upozornila českou vládu i zahraniční partnery, že se ruská vlivová síť přes Prahu snažila ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu. A to i skrze platby některým antisystémovým politikům. Deníku N a německému týdeníku Der Spiegel se ze čtyř zdrojů podařilo ověřit, že česká kontrarozvědka v této souvislosti do Berlína odeslala i jméno poslance krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) Petra Bystroně. Právě jej BIS – jak sdělila německým tajným službám – podezírá, že od proruské sítě dostal peníze.