Cepín jsem měla zapíchnutý asi úplně všude, říká mistryně světa v ledolezení

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jak se dá bez tréninku na ledu vyhrát mistrovství světa?

Jak se může závodník zranit vlastním cepínem?

Dá se skloubit práce na plný úvazek s vrcholovým sportem?

Kolik shybů zvládne Aneta Loužecká udělat?

Jak jste se k ledolezení dostala? Lezla jste po skalách už jako malá?

Já nejsem z lezecké rodiny a k lezení jsem přišla víceméně jako slepá k houslím. Byla jsem hodně aktivní, ale nic jsem nedělala závodně.

Když mi bylo čtrnáct, u nás v Kralupech otevřeli malý horolezecký oddíl, kam jsem se přihlásila. Zhruba po dvou týdnech lezení mě vyslali na závody na boulder do Slaného. Poslali mě tam jen proto, že jsem jako jediná z dětí vylezla po všech barvičkách celou tu úplně jednoduchou stěnu.

Já jsem tehdy neměla ani svoje vlastní boty na lezení, lezečky, a závod byl druhý den. Takže mě pro ně poslali do Prahy. Přišla jsem na stěnu v Holešovicích, kde úplnou shodou náhod byl za barem můj budoucí trenér Libor Hroza.

Řekla jsem mu, že potřebuji lezečky na druhý den na závod, což teď zpětně samozřejmě vím, že je naprostý nesmysl. Takže se mi strašně vysmál. A potom jsem se zmínila, že vůbec nevím, co je boulder. Tak se mi začal smát znovu.

Přesto vám poradil, a dokonce vás začal trénovat.

Později, až hodně zpětně, jsem zjistila, že se s někým vsadil, že čtrnáctiletou holku, která nikdy nepřišla do styku s lezením, dokáže do roka dostat do reprezentace. To se mu nakonec povedlo, ale začátky samozřejmě byly hodně krušné, protože já jsem tenkrát neuměla udělat jediný shyb a neměla jsem žádnou sportovní průpravu.

Po několika letech závodění ve sportovním lezení jsem v osmnácti letech (v roce 2018, pozn. red.) přešla na ledolezení, které dělám doteď.

A kolik uděláte shybů teď?

