Vývoj bojů (763. den): Nejnovější ruské nálety způsobily ukrajinské energetice nejhorší škody od začátku války

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 27. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Pokud dokážou Rusové pokračovat současným tempem, ukrajinské energetice hrozí velmi vážná krize. Obecně se očekávalo, že Rusko tuto zimu zopakuje kampaň proti ukrajinské energetice z přelomu let 2022 a 2023. Nestalo se tak. Nálety sice pokračovaly, ale soustředily se spíše na zbrojařský průmysl. Zdrcující nápor paradoxně přišel na začátku jara. Jak informoval prezident Volodymyr Zelenskyj, Rusové na Ukrajinu v týdnu do 24. března vyslali 190 raket a střel s plochou dráhou letu, 140 Šáhidů a shodili 700 leteckých bomb.

Těžké nálety pokračovaly i tento týden. Na několika místech zničily nebo značně poškodily klíčové součásti energetického sektoru, jejichž oprava by i za mírových dob zabrala roky. Významná část Ukrajiny zůstala bez elektřiny a Kyjev ji musel začít kupovat ze zahraničí, což ještě více zatíží už tak těžce poškozené hospodářství země.

Dobře známým příkladem účinnosti nových ruských náletů je vyřazení vodní elektrárny na Dněpru v Záporoží. Její oprava potrvá roky. Méně známou, ale srovnatelně vážnou škodou je zničení tepelné elektrárny v Charkově. Rusové se ji snažili zasáhnout od začátku invaze, ale zničili ji až teď. Důsledkem je 700 tisíc obyvatel bez elektřiny a nákladná rekonstrukce, která je na úrovni výstavby nové elektrárny. Předpokládá se, že potrvá minimálně rok. Je ale sporné, zda se do ní vyplatí investovat během probíhajících bojů.

❗️A photo of a thermal power plant in #Kharkiv destroyed by Russia's attack on March 22 has appeared on social media. pic.twitter.com/NBBn5TH877

— KyivPost (@KyivPost) March 26, 2024