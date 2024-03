Rusko se otevřeně snaží ovlivňovat dění v jiných státech. Politici si to mohli uvědomit dřív, říká analytička

Bezpečnostní informační služba (BIS) odhalila ruskou síť, která se snažila ovlivnit volby do europarlamentu a financovala proruský web Voice of Europe. V Praze podle kontrarozvědky také docházelo k předávání hotovosti protisystémovým politikům z Německa. Jak moc jsou tyto praktiky časté a nakolik mohou ovlivnit veřejné mínění, jsme se zeptali analytičky Veroniky Víchové z Centra pro informovanou společnost.

Jak se díváte na odhalení, že v Česku působila ruská vlivová síť, která dokonce některým zahraničním politikům předávala peníze? Je to překvapivé?

Zcela upřímně to překvapivé není. Tohle je dlouhodobě modus operandi ruských tajných služeb a ruského režimu. Zároveň je k neuvěření, že i v dnešní době, kdy vidíme, co Rusko na Ukrajině dělá, je stále někdo ochotný si od Ruska vzít peníze. Nicméně tito aktéři jednají v ruském zájmu dlouhodobě, už od roku 2014, kdy ruská agrese na Ukrajině původně začala. Až takový šok to tedy není, ale rozhodně bych vyzdvihla skvělou práci BIS, že se jim to podařilo takhle exaktně odhalit a prokázat.

Kdy naposledy bylo něco podobného prokázáno?

Není to zas tak dávno, kdy naše BIS odhalila ruského agenta, který se snažil platit české novináře